ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike von 42 auf 34 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das größte Risiko sei, dass der Zyklus sinkender Markterwartungen weiterhin nicht vorüber sein könnte, schrieb Jay Sole am Freitag in seiner Reaktion auf den Quartalsbericht. Er sieht auch nach der Kurskorrektur noch keine gute Einstiegschance./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 02:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US6541061031
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