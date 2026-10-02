Nürnberg (ots) -Der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit (BA) hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, der Bundesregierung die Verlängerung der Vorstandsverträge von Andrea Nahles, Dr. Katrin Krömer und Vanessa Ahuja vorzuschlagen.Andrea Nahles ist seit 1. August 2022 Vorsitzende des Vorstands und verantwortet vor allem die strategische Ausrichtung sowie die Bereiche Finanzen und IT der Bundesagentur für Arbeit. Mit der Strategie 2030 und der daran anknüpfenden Automatisierungsagenda hat sie in der ersten Amtszeit Grundlagen für eine zukunftsfeste und moderne Aufstellung der Arbeitslosenversicherung gelegt.Vanessa Ahuja ist seit 1. Mai 2022 Mitglied des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit. Sie verantwortet die Förder- und Geldleistungen, die Familienkasse sowie den Bereich Internationales. In ihrer ersten Amtszeit wurden die Prozesse der Leistungsgewährung optimiert und standardisiert und eine internationale Strategie für die Fachkräftegewinnung aus Drittstaaten entwickelt.Dr. Katrin Krömer verantwortet seit 1. Oktober 2022 im Vorstand der Bundesagentur für Arbeit das Ressort Ressourcen mit den Bereichen Personal, Controlling, Infrastruktur, Einkauf und Organisationsentwicklung. In ihrer ersten Amtszeit hat sie die Internen Dienstleistungen mit ganzheitlichen Transformationen zukunftsfähig, effizient und digital neu ausgerichtet.Die Mitglieder des Vorstands werden auf Vorschlag des Verwaltungsrats von der Bundesregierung benannt und von dem Bundespräsidenten ernannt. Der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit besteht aus der Vorsitzenden und drei Mitgliedern. Daniel Terzenbach ist seit März 2019 Mitglied des Vorstands. Sein Vertrag wurde zuletzt im Jahr 2024 verlängert. Er verantwortet die operative Arbeit in den Regionen.Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf den Social-Media-Kanälen:Facebook (https://www.facebook.com/bundesagenturfuerarbeit) | Instagram (https://www.instagram.com/bundesagenturfuerarbeit/) | kununu | LinkedIn (https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGRSgDTMIEI1gAAAXw73hKw_aBh34E5wtpEzfFenuAHuqQrPYD56LxjNOv7rOUuTAk2dTznz60KmyS0qaplaZ0XNjEKbYvWr3B6H71wQM5IMv1NnUpP7Qh2YV5UUlXm6v8tbCs=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbundesagentur-fuer-arbeit) | YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCAqWLJfbZCzDhBo9i4xGDtQ)Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2217Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6776/6363707