Fürth / Kerpen (ots) -Der Lebensmittel-Discounter NORMA treibt den Ausbau seiner Niederlassung im nordrhein-westfälischen Kerpen konsequent voran. Mit der Fertigstellung des Rohbaus und des Dachstuhls am Erweiterungsbau wurde nun ein bedeutender Meilenstein erreicht. Zum Abschluss des wichtigen Bauabschnitts feiert NORMA am Donnerstag, 1. Oktober 2026, gemeinsam mit den beteiligten Unternehmen und Handwerksbetrieben das traditionelle Richtfest.Die verkehrsgünstige Lage direkt am Autobahnkreuz macht Kerpen zu einem wichtigen Knotenpunkt in der westdeutschen Standortstruktur von NORMA. Der Ausbau soll neue Voraussetzungen für ein weiteres Wachstum in der Region und eine flexible Belieferung des Filialnetzes schaffen. Verbessert werden durch die neuen Kapazitäten nicht nur die allgemeinen Lagerflächen, auch die Kühl- und Tiefkühllogistik wird am Standort deutlich ausgebaut und energetisch modernisiert. Nach Abschluss der Baumaßnahmen wächst die Gesamtfläche um knapp 10.000 Quadratmeter auf rund 26.000 Quadratmeter. Zudem entstehen mit der Inbetriebnahme rund 15 weitere Arbeitsplätze in Kerpen.Richtfest würdigt Arbeit aller BeteiligtenBeim traditionellen Richtfest wird die Fertigstellung des Rohbaus mit dem Richtspruch offiziell gefeiert. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere die Handwerkerinnen und Handwerker sowie alle weiteren Beteiligten, die den bisherigen Baufortschritt möglich gemacht haben. Hervorzuheben ist, dass NORMA bei dem Projekt bewusst auch auf Partner und Fachbetriebe aus der Region setzt.Nur wenige Monate nach dem symbolischen ersten Spatenstich erreicht das Bauvorhaben damit diesen bedeutenden Abschnitt. Im Mai hatten unter anderem NORMA-Vorstandsvorsitzender Gerd Köber und weitere Verantwortliche des Unternehmens gemeinsam mit Gästen aus Politik und Wirtschaft den Startschuss für die Arbeiten gegeben. Bereits damals betonte Köber: "Mit der Modernisierung und der Erweiterung werden unsere Abläufe noch effizienter und damit nachhaltiger. Das ist die Voraussetzung für Wachstum, Erfolg und dafür, Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden zu schaffen." Nach aktuellem Zeitplan soll das erweiterte Logistikzentrum Ende 2027 vollständig in Betrieb gehen.Versorgung von bis zu 200 FilialenBereits seit 1990 ist NORMA mit einer Niederlassung in Kerpen vertreten. In den vergangenen 36 Jahren wurde der Standort kontinuierlich weiterentwickelt. Heute werden von dort 114 Filialen zwischen Münster und Koblenz beliefert. Nach Abschluss des aktuellen Ausbaus können künftig bis zu 200 Filialen von Kerpen aus versorgt werden.Eine zentrale Rolle spielt dabei die neue Kühl- und Tiefkühllogistik. Die bislang von einem externen Dienstleister übernommene Tiefkühllogistik bei minus 24 Grad wird künftig direkt in Kerpen abgewickelt. Das steigert die Effizienz der eigenen Logistik und spart jährlich mehr als 300.000 Kilometer Fahrstrecke ein. Gleichzeitig wird der Standort auch in anderen Bereichen weiterentwickelt: Das Trockenlager und das Verwaltungsgebäude werden erweitert, die bestehende Logistikhalle und das Verwaltungsgebäude zudem umfassend nach aktuellen GEG-Standards energetisch saniert.Auch bei der technischen Ausstattung setzt NORMA auf Effizienz und Nachhaltigkeit: Die gesamte Kältetechnik des neuen Bereichs wird ausschließlich mit dem natürlichen Kältemittel CO2 betrieben. Hochwirksame Dämmpaneele tragen zusätzlich zu einem niedrigen Energiebedarf bei. Für reibungslose Abläufe bei der Warenannahme und -auslieferung sorgen vier moderne Andockstationen. Ergänzt wird das Konzept durch eine Photovoltaikanlage mit mehr als 400 kWp Leistung sowie E-Ladesäulen für die Mitarbeitenden.NORMA setzt Expansionskurs fortKerpen ist damit Teil einer umfassenden Weiterentwicklung der NORMA-Logistik. Das neue Kühl- und Tiefkühlzentrum ist bereits der zwölfte Neubau, den das in Deutschland, Frankreich, Tschechien und Österreich aktive Handelsunternehmen in jüngster Zeit realisiert. In Erfurt, Fürth, Magdeburg, Aichach, Rheinböllen, Dummerstorf und Gerolzhofen sowie im französischen Sarrebourg wurden zuletzt Niederlassungen komplett neu gebaut. Weitere Kühllogistikzentren entstanden unter anderem in Regenstauf, Dettingen und Rossau. Damit baut NORMA seine logistische Infrastruktur parallel zum Filialnetz kontinuierlich weiter aus. Moderne Technik, kürzere Transportwege und eine möglichst effiziente Belieferung bilden dabei die Grundlage für das weitere Wachstum des Lebensmittel-Discounters.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6363706