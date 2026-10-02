London (www.anleihencheck.de) - Gold stürzte im September ab, da die Anleiherenditen kräftig anstiegen. Dies zeigt die stärkste Empfindlichkeit gegenüber einem scharfen Anstieg der Realzinsen seit dem historischen Preiseinbruch von Gold im Frühjahr 2013, so die Experten von BullionVault.Mit einem Rückgang um 386,45 USD pro Feinunze im vergangenen Monat sei der in Dollar gepreiste Goldpreis um 8,5 Prozent gefallen. Das entspreche einem Verlust von 7,89 USD für jeden Basispunkt, um den die Rendite 10-jähriger inflationsgeschützter US-Staatsanleihen (TIPS) gestiegen sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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