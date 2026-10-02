Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das Land Baden-Württemberg hat eine neue Anleihe (ISIN DE000A3H2XXX/ WKN A3H26C) mit einem Volumen von bis zu 600 Millionen Euro aufgelegt, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen festen Jahreszinssatz von 3,625%, der einmal jährlich ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung erfolge am 29. September 2027, das Laufzeitende sei der 29. September 2036. Die Anleihe sei ab einem Nominalwert von 1.000 Euro handelbar. Der aktuelle Kurs liege bei rund 97,62% (Stand: 30.09.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 3,92%. Moody's bewerte das Land Baden-Württemberg mit der Bestnote Aaa, Scope Ratings ebenfalls mit AAA. S&P Global vergebe ein Rating von AA+ mit positivem Ausblick. (Bonds weekly Ausgabe vom 01.10.2026) (02.10.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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