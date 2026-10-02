Bonn (ots) -
Prof. Dr. Brosius-Gersdorf: "Das Thema ist durch"
Gut ein Jahr nach ihrer gescheiterten Wahl zur Bundesverfassungsrichterin spricht Frauke Brosius-Gersdorf darüber mit Jörg Thadeusz bei "phoenix persönlich".
"Das war ein ganz harter Einschnitt und auch eine Krise in meinem Leben", sagt die Juristin. Zugleich kritisiert sie die Politisierung des Verfahrens, die "unseren Rechtsstaat gefährdet hat" und eine Herausforderung für die Demokratie gewesen sei. Teile der Unionsfraktion seien nicht wehrhaft gegenüber Social Media, Hetze und Desinformation gewesen. Die Professorin spricht von einer gefährlichen Situation, die sich möglichst nicht wiederholen sollte. Eine erneute Kandidatur schließt sie aus: "Es gibt keine nächste Runde. Also theoretisch und praktisch ist das komplett ausgeschlossen. Das Thema ist durch."
Frauke Brosius-Gersdorf leitet den Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der Universität Potsdam. Im vergangenen Jahr hatte sie ihre Kandidatur für das Amt der Verfassungsrichterin nach wochenlangen Debatten offiziell zurückgezogen.
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Telefon: 0228 / 9584 192
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Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6363717
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Gut ein Jahr nach ihrer gescheiterten Wahl zur Bundesverfassungsrichterin spricht Frauke Brosius-Gersdorf darüber mit Jörg Thadeusz bei "phoenix persönlich".
"Das war ein ganz harter Einschnitt und auch eine Krise in meinem Leben", sagt die Juristin. Zugleich kritisiert sie die Politisierung des Verfahrens, die "unseren Rechtsstaat gefährdet hat" und eine Herausforderung für die Demokratie gewesen sei. Teile der Unionsfraktion seien nicht wehrhaft gegenüber Social Media, Hetze und Desinformation gewesen. Die Professorin spricht von einer gefährlichen Situation, die sich möglichst nicht wiederholen sollte. Eine erneute Kandidatur schließt sie aus: "Es gibt keine nächste Runde. Also theoretisch und praktisch ist das komplett ausgeschlossen. Das Thema ist durch."
Frauke Brosius-Gersdorf leitet den Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der Universität Potsdam. Im vergangenen Jahr hatte sie ihre Kandidatur für das Amt der Verfassungsrichterin nach wochenlangen Debatten offiziell zurückgezogen.
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