Basel (ots) -Viele Immobilienkäufe scheitern heute nicht an fehlender Substanz, sondern daran, wie Banken Einkommen, Vermögen und Risiken in ihren internen Modellen bewerten.Wer heute Wohneigentum kaufen möchte, braucht nicht nur genügend Eigenmittel und ein tragbares Einkommen. Entscheidend ist zunehmend, ob die Hypothekaranfrage in die internen Kreditmodelle der Banken passt.Weicht ein Fall von den Standardparametern ab, kann er als sogenannter Ausnahmefall eingestuft werden - bankintern als "Exception to Policy", kurz ETP. Für Käufer ist das oft schwer nachvollziehbar: Die finanzielle Ausgangslage wirkt solide, die reale Belastung scheint tragbar, und trotzdem folgt eine Absage, ein aufwendigerer Prüfprozess oder ein höherer Zinssatz."Viele Käufer scheitern nicht an ihrer finanziellen Realität, sondern daran, wie diese Realität im Bankmodell gelesen wird", sagt Lester Steinger, CEO von Swisschange.Wenn das Modell die Entscheidung prägtHypothekarfinanzierungen folgen heute klar definierten Richtlinien. Tragbarkeit, Belehnung, Einkommensstruktur, Amortisation und Vermögenssituation werden systematisch geprüft. Das ist wichtig für die Stabilität des Finanzsystems. Gleichzeitig führt die stärkere Standardisierung dazu, dass Fälle ausserhalb des Idealschemas schneller als Ausnahme gelten.Typische Auslöser sind eine knapp überschrittene Tragbarkeit, eine leicht erhöhte Belehnung, unregelmässige Einkünfte bei Unternehmern oder Selbstständigen, ein bevorstehender Ruhestand oder komplexe Vermögensverhältnisse.In solchen Fällen entscheidet nicht nur die objektive Zahlungsfähigkeit. Entscheidend ist auch, wie nachvollziehbar die Finanzierung aufbereitet ist und ob die Bank den Fall innerhalb ihrer internen Vorgaben sauber abbilden kann.Regulierung verändert das Verhalten der BankenDie FINMA setzt den regulatorischen Rahmen zur Sicherung der Finanzstabilität. Ergänzend verpflichten internationale Vorgaben Banken dazu, Risiken stärker mit Eigenkapital zu unterlegen.Für die Bank kann ein Ausnahmefall dadurch wirtschaftlich weniger attraktiv werden. Wird ein Geschäft als ETP eingestuft, kann dies zu zusätzlichem Prüfaufwand, höherer Kapitalbindung oder auch zu einem höheren Zinssatz führen. Die Bank muss das Risiko nicht nur beurteilen, sondern intern auch rechtfertigen und kalkulieren.Entsprechend reagieren Institute unterschiedlich. Einige reduzieren Ausnahmefälle konsequent, andere prüfen sie vertieft oder verlangen für die höhere Komplexität einen Preisaufschlag. Für Käufer bedeutet das: Nicht nur die Bewilligung selbst, sondern auch die Kondition kann davon abhängen, wie ein Fall intern eingestuft wird.Wenn solide Käufer durchs Raster fallenBesonders deutlich wird die Problematik bei Fällen, die formal nicht perfekt ins Modell passen, wirtschaftlich jedoch stabil sind.Ein Beispiel ist die Finanzierung im Vorfeld der Pensionierung. Obwohl eine Immobilie möglicherweise nur gering belehnt ist und ausreichend Substanz vorhanden ist, sinkt das Einkommen im Ruhestand. Da die Tragbarkeit mit kalkulatorischen Zinssätzen berechnet wird, verschlechtert sich die Kennzahl - der Fall kann zum ETP werden.Ähnlich verhält es sich bei Unternehmern oder Selbstständigen. Schwankende Einkünfte führen im Modell zu einer höheren Risikoeinstufung, selbst wenn Vermögenswerte vorhanden sind. Hier zeigt sich die Spannung zwischen Systemlogik und individueller Realität besonders deutlich.Eine Absage muss nicht das Ende seinFür Käufer ist eine zentrale Erkenntnis entscheidend: Die Ablehnung durch eine Bank bedeutet nicht automatisch, dass eine Finanzierung objektiv unmöglich ist.Was als ETP gilt und wie mit solchen Ausnahmefällen umgegangen wird, kann von Bank zu Bank variieren. Institute unterscheiden sich in ihren internen Richtlinien, in der Auslegung der Tragbarkeit, in der Gewichtung von Einkommen und Vermögen sowie in ihrem Risikoappetit. Eine erste Absage ist deshalb noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.Gerade weil die Parameter in der Hypothekarprüfung umfangreich sind, entsteht ein komplexes System. Tragbarkeit, Belehnung, Amortisation, Einkommen, Vermögen, Alter, Objekt, Nutzung, Laufzeiten und interne Bankvorgaben greifen ineinander. Manchmal gleicht die Suche nach der passenden Finanzierung der Suche nach der Nadel im Heuhaufen.Die Haltung von Swisschange ist klar: Wenn eine Finanzierung möglich ist, suchen sie den Weg dorthin - nicht bei jeder Bank, aber bei der richtigen. Entscheidend ist, den Fall richtig aufzubereiten, die passende Bank zu finden und die Finanzierung so zu strukturieren, dass sie nicht nur bewilligt wird, sondern langfristig trägt.Eine Hypothek ist mehr als ein ZinssatzDer tiefste Zinssatz allein entscheidet nicht über die Qualität einer Hypothek. Eine gute Finanzierung muss tragbar, nachvollziehbar und langfristig flexibel bleiben. Dazu gehören eine passende Struktur, eine sinnvolle Amortisation, realistische Belastungsannahmen und genügend Handlungsspielraum für spätere Lebensphasen.Wer ein Haus kauft, trifft eine der wichtigsten finanziellen Entscheidungen seines Lebens. Dafür reicht ein Zinsvergleich nicht aus. Entscheidend ist, ob die Finanzierung zur persönlichen Situation passt - und ob sie so aufgebaut ist, dass sie auch morgen noch trägt.Über Lester Steinger und Swisschange:Swisschange ist eine unabhängige Finanzboutique mit Sitz in Basel. Seit 2003 verbindet Swisschange Immobilien- und Finanzexpertise, damit Kunden klare Entscheidungen treffen. Als FINMA-regulierter Vermögensverwalter begleitet Swisschange Kunden bei finanziellen Entscheidungen rund um Immobilien und Finanzen. Swisschange arbeitet unabhängig und versteht sich als Interessenvertreter des Kunden. 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