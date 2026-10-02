Abercrombie & Fitch - ANF: Kommt der Squeeze Out bei der Mode-Aktie?

Zumindest kurzfristig bullisch!

Leerverkausquote 12.69 % bei Abercrombie & Fitch! Müssen Shortseller JETZT die Mode-Aktie zurückkaufen?

Abercrombie & Fitch (ANF) - US0028962076

Rückblick

Nach einem schwachen Start in den betrachteten sechs Monaten drehte die Abercrombie-&-Fitch-Aktie im Mai bei rund 70 USD nach oben und leitete damit eine kräftige Erholungsbewegung ein. Von diesem Tief aus setzte sich der Aufwärtstrend über die folgenden Monate fort, sodass der Kurs im September ein neues Jahreshoch knapp über 155 USD erreichte. Damit hat das Wertpapier innerhalb weniger Monate mehr als das Doppelte ihres Mai-Tiefs erreicht. Größere Kurslücken sind insbesondere beim Ausbruch im August zu erkennen, als die Aktie aus dem Bereich um 95 USD deutlich nach oben sprang und anschließend bis knapp 155 USD weiterlief. Der 20er-EMA und der 50er-EMA drehten im Zuge der Erholung nach oben, wobei der 20er-EMA den 50er-EMA überquerte und die Aktie nach dem jüngsten Rücksetzer weiterhin oberhalb des 50er-EMA notiert.

Abercrombie- &- Fitch-Aktie: Chart vom 01.10.2026, Kürzel: ANF, Kurs: 134.69 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das aktuelle Breakout-Setup bewegt sich zwischen der Unterstützung um 130 USD und dem Widerstand bei etwa 137 USD, wobei die Aktie nach dem starken Anstieg bis rund 155 USD in eine Konsolidierung übergegangen ist. Gelingt der Ausbruch über 137 USD, könnte dies das Signal für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends liefern und zunächst einen erneuten Anlauf auf das Septemberhoch ermöglichen, bevor darüber das Niveau um 155 USD in den Fokus rückt. Für Trader könnte ein Ausbruch über 137 USD oder ein bestätigter Rebound an der Unterstützung um 130 USD interessant sein, solange die Aktie oberhalb des 50er-EMA bleibt. Zu beachten ist der hohe Leerverkaufsanteil von 12.69 Prozent, der zu massiven Rückkäufen der Shortseller führen könnte, sobald sich eine Dynamik in Richtung Norden entwickelt.

Mögliches bärisches Szenario

Skeptiker bezweifeln, dass Abercrombie das extreme Expansionstempo der Marken-Wiederbelebung langfristig aufrechterhalten kann. Dies hat zu der hohen Leerverkaufsquote geführt. Fällt die ANF-Aktie nachhaltig unter die Unterstützung bei etwa 130 USD, wäre das Breakout-Setup nach unten aufgelöst und die jüngste Aufwärtsbewegung würde deutlich an technischer Stärke verlieren. In diesem Fall könnten zunächst der 50er-EMA bei rund 125 USD und anschließend die Zone um 120 USD als mögliche Unterstützungen in den Fokus rücken, wobei ein Bruch des 50er-EMA das Risiko einer tieferen Korrektur erhöhen würde. Bei einem Long-Trade könnten Trader einen Stop Loss knapp unter 130 USD setzen, da ein nachhaltiger Bruch dieser Marke das bullische Szenario deutlich schwächen würde.

Meinung

Abercrombie & Fitch Co. besteht seit 1892 und hat seinen Sitz in New Albany, Ohio. Der Bekleidungskonzern bietet über Abercrombie, abercrombie kids und Hollister Kleidung und Accessoires für verschiedene Zielgruppen an. Im zweiten Quartal 2026 erhöhte sich der Umsatz um 5 Prozent auf 1.27 Milliarden USD, während das Ergebnis je Aktie von 2.91 auf 4.17 USD kletterte. Für das Gesamtjahr stellt das Unternehmen ein Umsatzplus von etwa 5 Prozent sowie ein EPS zwischen 13.10 und 13.60 USD in Aussicht. Zudem sollen mindestens 500 Millionen USD in Aktienrückkäufe fließen, wobei das Quartalsergebnis durch Zollrückerstattungen zusätzlich begünstigt wurde. Somit führen bei Abercrombie & Fitch sowohl die fundamentale wie die charttechnische Analyse zu einer zumindest kurzfristig bullischen Einschätzung.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 5.84 Mrd. USD

Meine Meinung zu Abercrombie & Fitch ist bullisch

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/corporate-news/die-abercrombie-und-fitch-aktie-meldet-q2-eps-von-4-17-usd/70201036

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 01.10.2026

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