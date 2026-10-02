Goldproduzenten feiern Rekordmargen - jetzt könnte die zweite Reihe folgen

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Der Goldpreis ist gestiegen, doch viele kleine Minengesellschaften hinken hinterher. Für den kanadischen Investor Michael Gentile liegt genau darin die Chance. Im Interview erklärt er, warum die Schuldenkrise den Goldmarkt antreibt, weshalb große Produzenten zukaufen müssen und wie Privatanleger mit der extremen Volatilität umgehen sollten.

Der Goldpreis ist gestiegen, doch viele kleine Minengesellschaften hinken hinterher. Für den kanadischen Investor Michael Gentile liegt genau darin die Chance. Im Interview erklärt er, warum die Schuldenkrise den Goldmarkt antreibt, weshalb große Produzenten zukaufen müssen und wie Privatanleger mit der extremen Volatilität umgehen sollten.

Schulden machen Gold zur Systemwette

Für Star-Investor Michael Gentile liegt das größte Marktrisiko nicht bei der nächsten Inflationszahl. Er nennt die Schulden der westlichen Industriestaaten das Grundproblem. Die USA näherten sich 40 Billionen US-Dollar. Bei einer Refinanzierung zu 5 Prozent könnten die jährlichen Zinskosten nach seiner Rechnung rund 2 Billionen US-Dollar erreichen.



Einen schmerzfreien Ausweg gebe es nicht, warnt der Mitgründer von Bastion Asset Management. Wachstum allein reiche nicht, Sparprogramme seien politisch kaum durchsetzbar. Damit bleibe vor allem eine Strategie: Zinsen begrenzen, Geld schaffen und Schulden durch Inflation entwerten. Genau hier beginnt Gentiles Goldthese.

Die Zinsfalle verändert den Goldmarkt

Viele Anleger behandelten Gold noch immer wie eine Zinswette: Steigende Zinsen bedeuteten fallendes Gold. Gentile hält das für zu kurz gedacht. Entscheidend sei nicht eine einzelne Rede der US-Notenbank, sondern das Vertrauen in Papierwährungen und die Frage, wie lange hohe Zinsen bei wachsender Schuldenlast durchgehalten werden könnten.



Sein stärkstes Bild ist simpel: Gold werde nicht beliebig gedruckt, Währungen schon. Papiergeld verliere deshalb Kaufkraft. Obwohl Zentralbanken Gold kauften, sei das Interesse vieler Privatanleger weiterhin gering. Eine Umschichtung könnte vor allem jenen Teil des Marktes treffen, der bisher kaum mitgelaufen ist.