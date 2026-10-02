Nachdem es in den vergangenen Wochen immer wieder zu starken Kursschwankungen gekommen war, schaffte die Lumentum-Aktie am Donnerstag einen wichtigen Befreiungsschlag. Das Papier des US-Photonikspezialisten gewann als zweitbester Nasdaq-100-Wert +7,67% und schloss erstmals seit Anfang Juni wieder oberhalb der 1.000-US$-Marke. Das Rekordhoch aus dem Mai ist damit zum Greifen nah. Doch geht die Rallye möglicherweise jetzt erst so richtig los? Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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