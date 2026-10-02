Die Hochtief-Aktie legte seit Anfang Oktober wieder deutlich zu. In den ersten beiden Handelstagen stieg der Kurs von etwa 383 € auf rund 407 €. Mit einem Kursanstieg von ca. +2,5% gehört die Aktie am Freitag zu den größten Gewinnern im DAX. Vom Hoch im Mai bei knapp 550 € ist sie allerdings noch deutlich entfernt. Damit stellt sich die Frage: Bietet die Korrektur inzwischen wieder eine günstige Einstiegschance? Gewinnprognose erhöht Bei der Veröffentlichung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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