Werbung

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.







Webinar - Chip-Aktien: Boom ohne Ende oder wird die Luft dünner?

Künstliche Intelligenz bleibt der wichtigste Wachstumstreiber an den Aktienmärkten. Im Zentrum dieses Booms stehen Halbleiterunternehmen wie Nvidia, AMD, Micron und Broadcom, die von Milliardeninvestitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur profitieren.

Doch nach der beeindruckenden Rally vieler Chip-Aktien stellt sich für Anleger die Frage: Wie viel Wachstum ist bereits eingepreist?

Während Speicherhersteller von steigenden Preisen und knappen Kapazitäten profitieren, verschärft sich zugleich der Wettbewerb im KI-Sektor. Neue Produkte, eigene Chipentwicklungen der Hyperscaler und hohe Verschuldung könnten die Karten neu mischen.

Im Webinar analysiert Nicolas Saurenz (Saurenz Finance) die aktuelle Lage des Halbleitersektors und zeigt auf, wo der KI-Chipboom weiterhin von starken Fundamentaldaten getragen wird und bei welchen Titeln Anleger nach den starken Kursanstiegen besonders genau hinschauen sollten.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Referenten