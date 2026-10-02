Nike hat mit den Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 Licht und Schatten geliefert. Während der Gewinn je Aktie besser als erwartet ausfiel und sich die Marge verbesserte, gingen die Umsätze zurück und China entwickelte sich besonders schwach. Gleichzeitig startet der Sportartikelkonzern mit "Pace" einen umfassenden Umbau, der bis 2031 Einsparungen von rund 2,5 Milliarden US-Dollar bringen soll.Umsatz sinkt, Gewinn übertrifft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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