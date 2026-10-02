Scharbeutz (ots) -Mit der dunklen Jahreszeit beginnt für Rettungskräfte eine besonders intensive Zeit. Schlechte Sicht, Glätte und mehr Unfälle können zu zusätzlichen Einsätzen führen - häufig unter schwierigen Bedingungen im Straßenverkehr oder direkt an Unfallstellen. Damit steigt auch das Risiko, dass Einsatzkräfte selbst verletzt werden oder länger ausfallen. Umso wichtiger ist es, vor den belastungsreichen Monaten zu wissen, welcher Schutz im Ernstfall tatsächlich greift.Rettungskräfte konzentrieren sich im Einsatz darauf, anderen zu helfen. Dabei vergessen viele, dass sie selbst einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind. Gerade wenn die Einsatzzahlen in der dunklen Jahreszeit steigen, sollte vorher geklärt sein, wie man finanziell abgesichert ist. Nachfolgend erfahren Sie, welche besonderen Risiken Rettungskräfte in der dunklen Jahreszeit haben, wo bei Unfällen und längeren Ausfällen finanzielle Lücken entstehen können und welche Absicherung im Ernstfall wirklich greift.Ein Unfall kann verschiedene Absicherungen betreffenOb Notfallsanitäter, Rettungsdienstpersonal oder Feuerwehrleute: Wer während seiner beruflichen Tätigkeit einen Unfall erleidet, steht grundsätzlich unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Sie übernimmt nicht nur die medizinische Versorgung und Rehabilitation, sondern kann auch finanzielle Leistungen erbringen. Auch der unmittelbare Weg zur und von der Arbeit ist grundsätzlich versichert.Damit ist allerdings nicht jede finanzielle Folge eines längeren Ausfalls automatisch vollständig aufgefangen. Entscheidend ist, warum jemand ausfällt, wie lange die Einschränkung besteht und ob lediglich eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit oder eine dauerhafte Berufs- beziehungsweise Dienstunfähigkeit vorliegt. Je nach Situation greifen unterschiedliche Leistungen - und genau deshalb sollte der eigene Schutz nicht erst im Ernstfall geprüft werden.Nach sechs Wochen kann sich beim Einkommen etwas ändernBei angestellten Rettungskräften wird das Gehalt bei Arbeitsunfähigkeit in der Regel zunächst für sechs Wochen weitergezahlt. Liegt ein anerkannter Arbeits- oder Wegeunfall vor und dauert die Arbeitsunfähigkeit länger, kann anschließend Verletztengeld der gesetzlichen Unfallversicherung greifen. Dieses beträgt grundsätzlich 80 Prozent des Regelentgelts, ist jedoch auf das regelmäßige Nettoarbeitsentgelt begrenzt.Anders sieht es aus, wenn die Arbeitsunfähigkeit beispielsweise auf eine Erkrankung oder einen Unfall in der Freizeit zurückgeht. Gesetzlich Krankenversicherte erhalten nach der Entgeltfortzahlung grundsätzlich Krankengeld. Dieses liegt bei 70 Prozent des regelmäßigen Bruttoentgelts, höchstens jedoch bei 90 Prozent des Nettoentgelts. Schon dadurch kann gegenüber dem bisherigen Einkommen eine Lücke entstehen.Für Einsatzkräfte ist deshalb nicht nur entscheidend, ob sie abgesichert sind, sondern wie hoch die tatsächlichen Leistungen im eigenen Fall ausfallen.Arbeitsunfähig ist nicht automatisch berufsunfähigNoch wichtiger wird die Unterscheidung bei längeren gesundheitlichen Problemen. Ein Notfallsanitäter kann nach einem Unfall monatelang arbeitsunfähig sein, ohne bereits als berufsunfähig zu gelten. Umgekehrt kann eine Verletzung, Erkrankung oder psychische Belastung dazu führen, dass der bisherige Beruf dauerhaft nicht mehr ausgeübt werden kann.Eine Berufsunfähigkeitsversicherung soll genau dieses langfristige Risiko des Verlusts der eigenen Arbeitskraft absichern. Für Einsatzkräfte kommt es dabei besonders auf die Vertragsbedingungen an. Eine Arbeitsunfähigkeitsklausel kann beispielsweise relevant sein, wenn jemand bereits längere Zeit krankgeschrieben ist, die Voraussetzungen für eine Berufsunfähigkeit aber noch nicht festgestellt sind.Auch weitere Details können je nach Tätigkeit wichtig sein. Dazu gehören etwa Regelungen bei bestimmten Infektionen oder bei Feuerwehrleuten der Fall, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr unter schwerem Atemschutz eingesetzt werden dürfen. Ein Standardtarif muss solche berufsspezifischen Einschränkungen nicht automatisch ausreichend berücksichtigen.Bei Beamten gelten andere VoraussetzungenZusätzliche Besonderheiten bestehen bei verbeamteten Einsatzkräften. Hier muss zwischen Berufs- und Dienstunfähigkeit unterschieden werden. Ob eine Dienstunfähigkeit vorliegt, beurteilt der Dienstherr nach den dafür geltenden Voraussetzungen. Daraus folgt jedoch nicht automatisch, dass das bisherige Einkommen vollständig abgesichert ist.Vor allem am Anfang der Beamtenlaufbahn kann es deshalb wichtig sein, genau zu prüfen, welche Ansprüche gegenüber dem Dienstherrn tatsächlich bestehen und ob eine private Dienstunfähigkeitsabsicherung erforderlich ist. Entscheidend sind dabei auch die konkreten Versicherungsbedingungen und der jeweilige Beamtenstatus.Vor dem Ernstfall den eigenen Schutz durchspielenEine sinnvolle Überprüfung beginnt daher nicht mit der Frage, welche zusätzliche Versicherung abgeschlossen werden könnte. Zunächst sollte geklärt werden, was bereits vorhanden ist. Welche Leistungen greifen bei einem Einsatzunfall? Wie verändert sich das Einkommen nach mehreren Wochen Arbeitsunfähigkeit? Was passiert, wenn die bisherige Tätigkeit dauerhaft nicht mehr möglich ist? Und gelten aufgrund des Beschäftigungsstatus besondere Regelungen?Anschließend lässt sich erkennen, ob tatsächlich eine finanzielle Lücke besteht und ob bestehende BU- oder DU-Verträge zum konkreten Einsatzberuf passen. Dabei sollten nicht nur Versicherungssummen, sondern gerade die Bedingungen für typische Risiken der jeweiligen Tätigkeit geprüft werden.Die dunkle Jahreszeit ist damit vor allem ein sinnvoller Anlass für einen solchen Check. Denn finanzielle Absicherung sollte nicht erst dann zum Thema werden, wenn ein Unfall oder eine Erkrankung bereits eingetreten ist. Wer vorher weiß, welche Leistungen im Ernstfall greifen und wo Lücken bestehen, muss sich nach einem schweren Einsatz nicht zusätzlich mit ungeklärten finanziellen Folgen beschäftigen.Über Simon SchöfflSimon Schöffl ist Gründer und Geschäftsführer von RetterFinanz. Er beschäftigt sich seit Jahren mit den finanziellen und absicherungsrelevanten Herausforderungen von Einsatzkräften aus Rettungsdienst, Feuerwehr und vergleichbaren Berufen. Sein Schwerpunkt liegt auf Arbeitskraftabsicherung, Altersvorsorge und strukturiertem Vermögensaufbau unter besonderen dienstlichen Bedingungen. Mehr Informationen unter: https://retterfinanz.de/Pressekontakt:RetterFinanzE-Mail: kontakt@retterfinanz.deWeb: https://retterfinanz.deOriginal-Content von: Retterfinanz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181884/6363772