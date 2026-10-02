Hannover/Bonn (ots) -Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Ahmetovic, begrüßt die Verleihung des Westfälischen Friedenspreises an die NATO. Im Interview mit dem Fernsehsender phoenix sagte er: "Ich finde die Entscheidung des Bundeskanzlers genau richtig und der Jury, diesen Preis so zu verleihen." Er könne zwar nachvollziehen, dass sich manche fragten, ob dies der richtige Preisträger sei, "nichtsdestotrotz hat diesen Westfälischen Friedenspreis ein Bündnis bekommen, das für Sicherheit steht hier in Europa und unsere Sicherheit seit vielen, vielen Jahrzehnten auch garantiert."Die Rede des Bundeskanzlers habe ihn "persönlich sehr überrascht", denn er habe "sehr differenziert von Diplomatie" gesprochen und die "Gleichzeitigkeit sehr gut hervorgestellt", dass man auf der einen Seite die Ukraine unterstütze, aber auf der anderen Seite auch bereit sei, zu verhandeln. "Deshalb waren solche Signale, wie vom deutschen Außenminister Wadephul in New York, mit seinem Amtskollegen aus Russland zu sprechen, genau richtig, auch wenn die Nachkommentierung ein bisschen schräg ausgefallen ist", so Ahmetovic bei phoenix.Das gesamte Interview finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=hT7voG1c0YYPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6363770