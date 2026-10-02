Nach dem Allzeithoch im ATX, im September wurde die 7.000er-Marke geknackt, dachten sich heute einige wohl: "Buchgewinne sind erst Gewinne, wenn sie realisiert sind." Der Handelstag startete in Wien zwei Prozent tiefer. Besonders schlimm erging es aber der Lenzing AG, was ganz spezifische Gründe hat. Wie du schon weißt, besorgt sich der Faserhersteller über eine Kapitalerhöhung, bei der die Großaktionäre mitziehen, 300 Millionen Euro frisches Geld. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer