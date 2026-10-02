FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Kontron beim fairen Aktienwert von 31 Euro auf "Kaufen" belassen. Die DZ-Experten widmeten sich am Freitag der "fortschreitenden Verschmelzung der physischen Produktion (OT) mit der IT-Ebene". Kontron besetze in der Cybersurity eine hochattraktive Nische an der Schnittstelle der IT/OT-Konvergenz mit einem Fokus auf die mittelständische europäische Industrie, schrieb Armin Kremser. Einen "echten Trigger" sieht er allerdings erst ab 2028./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:28 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:20 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: AT0000A0E9W5
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:28 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:20 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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