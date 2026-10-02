Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Fed hat im September erwartungsgemäß eine Anhebung des Leitzinsniveaus um 25 Basispunkte auf 3,75% bis 4,00% beschlossen, so die Analysten der DekaBank.Die anschließenden Kommentare von verschiedenen FOMC-Mitgliedern würden weitere Leitzinserhöhungen andeuten, sodass die Analysten nun Erhöhungen bei den Zinsentscheiden Ende Oktober sowie Mitte Dezember prognostizieren würden. Die erhoffte Beruhigung an den US-Rentenmärkten sei nach dem Zinsentscheid jedoch ausgeblieben. Über alle Laufzeiten hinweg seien die Renditen für US-Staatsanleihen im Monatsverlauf angestiegen. Hierzu hätten höhere Energiepreise, aber auch die Kommunikation der FOMC-Mitglieder beigetragen. Bislang liege der Fokus auf angebotsbedingten Inflationsproblemen, was das Ausmaß an notwendiger geldpolitischer Straffung begrenze. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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