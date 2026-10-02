Linz (www.anleihencheck.de) - Die US-Wirtschaft sendet vor dem heutigen Arbeitsmarktbericht robuste Signale, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Konsumausgaben hätten im August um 0,9% zugelegt, der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago sei auf 58,8 Punkte gesprungen, und private Arbeitgeber hätten laut ADP im September 90.000 Stellen geschaffen. Gleichzeitig sei der bevorzugte Inflationsindikator der US-Notenbank, der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE), mit 3,4% im Jahresvergleich niedriger ausgefallen als die erwarteten 3,7%. Die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel habe bei 3,0% statt der prognostizierten 3,3% gelegen. Dennoch hätten die Anleiherenditen nicht nachgegeben: Zehnjährige US-Staatsanleihen würden mit rund 5,3% so hoch wie seit 2007 nicht mehr rentieren, weil die starke Nachfrage Zweifel an einer baldigen Entspannung nähre. Eine Zinserhöhung der Fed im Oktober würden die Märkte nur noch mit rund einem Drittel Wahrscheinlichkeit einpreisen. (02.10.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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