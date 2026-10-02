Basin bietet jedem Team die notwendigen Werkzeuge, um Daten in großem Umfang zu erfassen, zu speichern und zu analysieren ohne dedizierte Server, ohne Anbieterabhängigkeit und ohne Gebühren für den Datentransfer zwischen Clouds.

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen im Bereich der Konnektivitäts-Cloud, hat heute Cloudflare Basin vorgestellt, eine Datenplattform, die Entwicklern und Unternehmen eine einfachere und kostengünstigere Möglichkeit bietet, Anwendungen auf der Grundlage ihrer eigenen Daten zu entwickeln. Basin basiert auf Apache Iceberg und Cloudflare R2 und bietet Teams eine offene, serverlose Möglichkeit, Analysedaten über die von ihnen bereits genutzten Tools hinweg zu erfassen, zu speichern, zu katalogisieren und abzufragen.

Für anspruchsvolle Datenanalysen waren bislang stets ein spezielles Data-Engineering-Team sowie ein entsprechendes Budget erforderlich. Der Betrieb eines modernen Daten-Stacks bedeutet in der Regel, dass dedizierte Server bereitgestellt werden müssen, deren Kapazität den tatsächlichen Bedarf übersteigt, dass separate Systeme zur Datenerfassung und -analyse miteinander verknüpft werden müssen und dass jedes Mal Gebühren anfallen, wenn Daten zwischen Clouds übertragen werden. Der Aufbau und Betrieb dieser Infrastruktur war bislang so kostspielig, dass nur jene Teams, die sich dies bereits leisten konnten, in der Lage waren, sie erfolgreich zu nutzen. Basin ändert dies. Die Daten werden in einem offenen, branchenüblichen Format gespeichert, das von jedem kompatiblen Tool direkt gelesen werden kann ohne Kopieren, ohne Konvertierung, ohne Bindung an einen Anbieter. Die Erfassung, Organisation und Analyse erfolgen bedarfsgerecht im Netzwerk von Cloudflare, ohne dass dedizierte Server verwaltet werden müssen und ohne Gebühren für den Datentransfer in das oder aus dem System.

"Entwickler sollten nicht erst zu Betreibern von Dateninfrastrukturen werden müssen, nur um Fragen zu ihren eigenen Daten zu beantworten", sagte Dane Knecht, CTO bei Cloudflare. "Mit Cloudflare Basin übertragen wir das gleiche serverlose Modell, das Entwickler von Cloudflare erwarten, auf den Bereich der Analytik: keine Cluster, die verwaltet werden müssen, kein unnötiger Datentransfer und offene Standards, die den Kunden die Kontrolle über ihre Daten sichern."

Mit Basin haben Kunden folgende Möglichkeiten:

Sie sind Eigentümer ihrer Daten und haben nicht nur Zugriff darauf: Die Daten werden in Apache Iceberg gespeichert, einem offenen, branchenüblichen Format, sodass Teams diese mit jedem kompatiblen Tool analysieren können und niemals an einen einzelnen Anbieter gebunden sind.

Die Daten werden in Apache Iceberg gespeichert, einem offenen, branchenüblichen Format, sodass Teams diese mit jedem kompatiblen Tool analysieren können und niemals an einen einzelnen Anbieter gebunden sind. Keine Serverkonfiguration erforderlich: Basin läuft im globalen Netzwerk von Cloudflare, wodurch Entwickler Daten innerhalb von Sekunden erfassen, speichern und abfragen können, ohne Infrastruktur bereitstellen oder verwalten zu müssen.

Basin läuft im globalen Netzwerk von Cloudflare, wodurch Entwickler Daten innerhalb von Sekunden erfassen, speichern und abfragen können, ohne Infrastruktur bereitstellen oder verwalten zu müssen. Datenübertragungsgebühren vermeiden: Das Abrufen von Daten mithilfe von Tools aus verschiedenen Clouds, Plattformen oder Regionen ist gebührenfrei.

"Wir haben die gesamte Datenpipeline unseres Unternehmens auf Basin Pipelines, Catalog und SQL umgestellt", erklärte Dax Raad, Mitbegründer von Anomaly, den Entwicklern des beliebten Open-Source-KI-Codierungsagenten OpenCode. "Wir haben eine komplexe AWS-S3- und Athena-Konfiguration durch eine übersichtlichere, serverlose Architektur ersetzt, die alle unsere Ereignisdaten zuverlässig verarbeitet."

"Bobsled ist eine Datenproduktplattform, die von den weltweit führenden Datenteams genutzt wird, um KI-fähige Daten zu erstellen und an Partner, Anbieter und Kunden weiterzugeben", erklärte Julien Grobbelaar, Head of Platform bei Bobsled. "Mit Basin können wir Datenprodukte entwickeln, die in jeder Region auf allen wichtigen Daten- und KI-Plattformen verfügbar gemacht werden können und das bei Zuverlässigkeit auf Produktionsniveau und zu einem Bruchteil der Kosten dank fehlender Ausgangsgebühren."

Cloudflare Basin ist ab heute allgemein verfügbar. Entwickler können den Einstieg in Cloudflare Basin über folgende Adresse vornehmen: https://developers.cloudflare.com/basin

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die erhebliche Risiken und Ungewissheiten beinhalten. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "erwartet", "prüft", "plant", "geht davon aus", "könnte", "beabsichtigt", "strebt an", "prognostiziert", "erwägt", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" oder "setzt fort" sowie deren Verneinungen oder andere ähnliche Begriffe oder Formulierungen, die sich auf die Erwartungen, die Strategie, die Pläne oder die Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Worte. Zu den in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zu den Funktionen und der Wirksamkeit von Cloudflare Basin sowie zu den anderen Produkten und Technologien von Cloudflare, zu den Vorteilen, die den Kunden von Cloudflare durch die Nutzung von Cloudflare Basin und den anderen Produkten und Technologien von Cloudflare entstehen, die technologische Entwicklung, die zukünftige Geschäftstätigkeit, das Wachstum, Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Äußerungen des Chief Technology Officer von Cloudflare und anderer Personen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen; dazu zählen unter anderem die Risiken, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen von Cloudflare detailliert beschrieben sind, einschließlich des am 6. August 2026 eingereichten Quartalsberichts von Cloudflare auf Formular 10-Q sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen kann.

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Vorstand und Leiterin der globalen Unternehmenskommunikation

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