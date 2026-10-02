Eine kommentierende Analyse von Charlotte Peuron, Portfoliomanagerin Thematic Equities, Crédit Mutuel Asset Management Das wirtschaftliche und geopolitische Umfeld sorgt für Schwankungen beim Goldpreis - dies dürfte vorerst so bleiben. Trotz der Schwankungen und der erwarteten Zinserhöhungen sind die Fundamentaldaten für Gold weiterhin solide. Goldminenunternehmen erzielen gute Margen, sodass sie Kapital an ihre Aktionäre zurückführen können. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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