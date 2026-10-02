DAX Prognose für Freitag, 02.10.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader! Die Märkte halten uns weiterhin auf Trab, wie Finanzexperte Jens Klatt in der aktuellen Analyse zeigt. Nachdem der deutsche Leitindex gestern nach einem volatilen Handelsverlauf bei 25.470 Punkten aus dem Tageshandel gegangen ist, startet der Index am heutigen Morgen schwächer bei etwa 25.380 Punkten in die Vorbörse. Damit notiert DAX aktuell rund 90 Punkte unter dem gestrigen Schlusstand.

Für Anleger stellt sich die drängende Frage: Handelt es sich hierbei nur um ein kurzes Durchatmen in einer sich aufhellenden Chartformation oder droht der erneute Abrutsch nach unten? In dieser detaillierten DAX Prognose werfen wir einen Blick auf das Stunden- und 4-Stunden-Chartbild sowie die entscheidenden Trigger-Marken für den heutigen Handelstag.

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