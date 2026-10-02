Berlin (ots) -Esra Limbacher, stellvertretender Fraktionsvorsitzender:Erntedank ist ein Tag des Dankes, aber auch ein Tag der politischen Verantwortung. Wir danken unseren Landwirtinnen und Landwirten, die unter immer schwierigeren Bedingungen dafür sorgen, dass die Menschen in Deutschland und Europa zuverlässig mit Lebensmitteln versorgt werden. Sie leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Ernährungssicherheit in Deutschland und Europa."Für viele Höfe war das Erntejahr 2026 ein Jahr, das an die Substanz gegangen ist. Wochenlang kein Regen, Getreide, das nicht richtig wachsen konnte, Weiden, die im Hochsommer braun waren. Viele Betriebe wissen heute nicht, wie sie ihre Tiere über den Winter bringen sollen. Hinter solchen Ernteergebnissen stehen Familien, die oft seit Generationen wirtschaften und sich jetzt fragen, wie es weitergeht.Und trotzdem sind unsere Regale voll. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist das Ergebnis von Arbeit früh am Morgen und spät am Abend, bei Hitze, trotz Sorge und bei jedem Wetter. Dafür sagen wir Danke.Eine starke Landwirtschaft ist für uns Voraussetzung für Versorgungssicherheit, Stabilität, Wohlstand und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Denn Erntedank erinnert uns daran, dass unser Essen nicht aus dem Supermarkt kommt, sondern vom Acker, aus dem Stall und aus den Händen von Menschen. Wer das ernst nimmt, geht achtsam mit Lebensmitteln um und wirft nicht leichtfertig weg, wofür andere ein ganzes Jahr gearbeitet haben.Wir stehen fest an der Seite unserer landwirtschaftlichen Betriebe, stärken sie gezielt und entlasten dort, wo es konkret hilft. Mit erweiterten Liquiditätshilfen, höheren Direktzahlungen, schneller Unterstützung angesichts gestiegener Düngemittelkosten und dem Abbau unnötiger Bürokratie verbessern wir den Alltag unserer Höfe.Gleichzeitig investieren wir in die Zukunftsfähigkeit unserer Landwirtschaft durch bessere Wetter- und Dürreprognosen, Innovationen in Land- und Forstwirtschaft sowie mehr Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern. Unser Ziel ist, dass Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird, und zwar schnell und ohne neue Hürden. Damit unsere Betriebe den Rücken frei haben, die Erleichterung im Alltag spüren und die Sicherheit haben, sich auf ihre eigentliche Aufgabe, die Erzeugung hochwertiger Lebensmittel, zu konzentrieren.Erntedank ist deshalb nicht nur ein Tag des Dankes, sondern auch ein Bekenntnis. Wer Ernährungssicherheit will, muss die Landwirtschaft stärken. Denn eine starke Landwirtschaft sichert nicht nur unsere Ernährung, sondern auch Wohlstand und Wertschöpfung in der Heimat. Dafür schaffen wir die besten Voraussetzungen."Pressekontakt:SPD-Bundestagsfraktion- Die Pressestelle-Telefon: 030 227 52728E-Mail: presse@spdfraktion.deWebsite: www.spdfraktion.deOriginal-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181322/6363848