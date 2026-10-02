München (ots) -Die Bedeutung von LDL-Cholesterin wird unterschätzt - dabei ist frühe Aufmerksamkeit auch schon für junge Erwachsene relevantAnlässlich des Weltherztags am 29. September 2026 rückte die Deutsche Herzstiftung e.V. Cholesterin als einen Risikofaktor für die Herzgesundheit in den Fokus.(1) Eine aktuelle repräsentative Umfrage im Auftrag des Biotechnologie-Unternehmens Amgen aus München bestätigt, dass hier mehr Engagement wichtig ist.(2) Amgen setzt sich dafür ein, Informationsdefizite sichtbar zu machen, das Bewusstsein für individuelle kardiovaskuläre Risiken zu stärken und Impulse für eine frühzeitige Herz-Kreislauf-Prävention zu setzen.Die Umfrage zeigt beim Wissen über Cholesterin Lücken auf:(2) Mehr als drei Viertel (77 Prozent) der Deutschen kennen ihren LDL-Cholesterinwert nicht. Zwar ist 86 Prozent der Befragten bewusst, dass dauerhaft erhöhtes LDL-Cholesterin das Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall steigert. Zu den drei wichtigsten Risikofaktoren zählen es jedoch nur 21 Prozent - deutlich seltener als Bluthochdruck, Rauchen oder Übergewicht.(2)Mehr und frühere Aufklärung rund um LDL-Cholesterin wichtigHerz-Kreislauf-Erkrankungen waren 2024 mit rund 339.200 Todesfällen weiterhin die häufigste Todesursache in Deutschland.(3) Ein beeinflussbarer Risikofaktor sind dauerhaft erhöhte LDL-Cholesterinwerte: Sie begünstigen Atherosklerose. Hier lagern sich Cholesterin und andere Substanzen in den Gefäßwänden ein und Entzündungsprozesse entstehen. Dabei bilden sich Ablagerungen, die die Gefäße verengen und die Durchblutung beeinträchtigen können. Wenn sich ein Gefäß verschließt, das Herz oder Gehirn versorgt, kann ein Herzinfarkt oder Schlaganfall die Folge sein.(4, 5)Warum frühe Wissensvermittlung gerade bei Jüngeren wichtig istBei jüngeren Erwachsenen zeigen sich besonders deutliche Wissens- und Messlücken: Bei 43 Prozent der 18- bis 29-Jährigen wurde der LDL-Cholesterinwert noch nie bestimmt.(2) Zugleich glauben 46 Prozent dieser Altersgruppe, erhöhte Cholesterinwerte körperlich bemerken zu können - bei den Befragten ab 60 Jahren sind es lediglich 8 Prozent.(2) Dass LDL-bezogene Risiken nicht erst im höheren Lebensalter relevant werden, zeigt eine 2025 veröffentlichte Auswertung der US-Langzeitstudie CARDIA: Eine höhere, über die Jahre angesammelte Belastung durch LDL-Partikel vor dem 40. Lebensjahr war mit einem höheren Risiko für atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankungen im späteren Leben verbunden.(6) Dies verdeutlicht, warum die langfristige Bedeutung erhöhter Blutfettwerte bereits in jüngeren Jahren Aufmerksamkeit verdient und Wissenslücken hier geschlossen werden sollten.Gesundheits-Check-up als Ansatzpunkt für frühe VorsorgeEine Möglichkeit zur frühzeitigen Erfassung kardiovaskulärer Risikofaktoren ist der Gesundheits-Check-up: Gesetzlich Versicherte ab 35 Jahren haben alle drei Jahre Anspruch darauf - einschließlich Cholesterinbestimmung und ärztlicher Beratung. Zwischen 18 und 34 Jahren besteht ein einmaliger Anspruch, Cholesterinwerte werden dabei bei entsprechenden Risikofaktoren untersucht.(7)Ärztliche Beratung ist gefragtViele Menschen wünschen sich Orientierung und kompetente Beratung: 90 Prozent der Deutschen vertrauen hier ihren Ärztinnen und Ärzten bei Informationen zur Herzgesundheit. Für 58 Prozent wäre eine persönliche ärztliche Empfehlung ein Anlass, mehr für die eigene Herzgesundheit zu tun, ebenso wie auffällige Untersuchungswerte (59 Prozent).(2) Gleichzeigt wurde bei 52 Prozent das persönliche Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall in den letzten zwei Jahren beim Arztgespräch nicht angesprochen. Um das hohe Vertrauenspotenzial zu nutzen, ist auch hier mehr Aufklärung notwendig. Denn wer LDL-Cholesterin als Risikofaktor kennt und die Bedeutung des eigenen Werts versteht, kann das Thema im Arztgespräch aktiv ansprechen und nach Messung und Einordnung fragen.LDL-Cholesterin: als Risikofaktor bekannt, Bedeutung unterschätztDie Ergebnisse der repräsentativen Umfrage machen deutlich, wie wichtig fundierte Wissensvermittlung rund um LDL-Cholesterin ist. Wissenslücken in der Bevölkerung können dazu führen, dass seine Bedeutung als Risikofaktor unterschätzt wird. Deshalb sollten verständliche Informationen und bestehende Vorsorgeangebote wie der Gesundheits-Check-up stärker ins Bewusstsein rücken. Ziel ist, Menschen frühzeitig in die Lage zu versetzen, die Bedeutung von LDL-Cholesterin für die eigene Herzgesundheit zu verstehen, den eigenen Wert zu kennen und ihn im persönlichen Risikokontext ärztlich einordnen zu lassen.Die wichtigsten Ergebnisse der repräsentativen Umfrage zur Herzgesundheit im Auftrag von Amgen im Überblick:(2)- 77 % der Deutschen kennen ihren LDL-Cholesterinwert nicht.- Bei 27 Prozent der Deutschen wurde LDL-Cholesterin noch nie bestimmt (18-49-Jährige 39 Prozent, ab 50 Jahre 17 Prozent).- 73 Prozent der Befragten lassen mindestens einmal jährlich den Blutdruck bestimmen, dagegen nur 44 Prozent ihre Cholesterinwerte.- Eine persönliche ärztliche Empfehlung (58 Prozent) und auffällige Untersuchungswerte (59 Prozent) gehören zu den stärksten Anstößen, mehr für die eigene Herzgesundheit zu tun.- Aber in den vergangenen zwei Jahren waren bei 34 Prozent der Befragten die Cholesterinwerte bei Arztbesuchen gar kein Thema und ...- ... bei 52 Prozent der Deutschen wurde das persönliche Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall beim Arztbesuch nicht angesprochen.Mehr erfahren Interessierte hier: www.cholesterin-neu-verstehen.de (https://url.amgen.de/QjU1lo)Über AmgenAmgen ist ein global führendes unabhängiges Biotechnologie-Unternehmen, das seit über 45 Jahren besteht und heute mit etwa 31.500 Mitarbeitenden in fast 100 Ländern vertreten ist. In Deutschland arbeiten wir an zwei Standorten mit rund 680 Mitarbeitenden jeden Tag daran, Patient:innen zu helfen. Weltweit profitieren jährlich Millionen von Menschen mit schweren oder seltenen Erkrankungen von unseren Therapien. Unsere Arzneimittel werden in der Nephrologie, Kardiologie, Hämatologie, Onkologie, Knochengesundheit und bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen eingesetzt. Neben Originalpräparaten beinhaltet unser Portfolio auch Biosimilars. Wir verfügen über eine vielfältige Pipeline.Halten Sie sich zu aktuellen Themen rund um Biotechnologie informiert - Besuchen Sie dafür gerne unsere Webseite www.amgen.de oder folgen Sie Amgen Deutschland auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/amgengermany/).Referenzen:1. Deutsche Herzstiftung e. V. Weltherztag 2026. Gib ACHT für ein starkes Herz. Frankfurt am Main: Deutsche Herzstiftung; https://ots.de/JJgbCo (Zugriff: 10.09.2026)2. Repräsentative Umfrage von Bilendi im Auftrag von Amgen, Stichprobe: 1.096 Personen der deutschen Bevölkerung ab 18 Jahren, Befragungszeitraum 13.-20.08.2026 | Grundlage der Quotenstichprobe dieser Befragung sind die aktuellen Bevölkerungsstatistiken (Alter, Geschlecht) der deutschen Bevölkerung.3. Statistisches Bundesamt. Todesursachen 2024: Immer mehr Menschen versterben an Demenz. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt; 2025 Oct 15. Pressemitteilung Nr. 377.4. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Was ist Cholesterin und wie entsteht Arteriosklerose?. Köln: IQWiG; aktualisiert 2025 Aug 6. https://ots.de/igwVuz (Zugriff: 10.09.2026)5. Stein S. Was ist eine Atherosklerose?. Herzmedizin.de; 2023 Nov 28 (aktualisiert 2025 Apr 9). https://ots.de/vKGKoQ (Zugriff: 10.09.2026)6. Zheutlin AR et al. Cumulative exposure to atherogenic lipoprotein particles in young adults and subsequent incident atherosclerotic cardiovascular disease. Eur Heart J. 2025;46(41):4302-4312. doi:10.1093/eurheartj/ehaf472.7. Gemeinsamer Bundesausschuss. Gesundheitsuntersuchungen ("Check-up"). Berlin. In Kraft getreten am 12. Februar 2021.DEU-145-26-80264Zukunftsgerichtete Aussagen:Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen und Überzeugungen von Amgen basieren. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über Fakten aus der Vergangenheit, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dies gilt auch für Aussagen über Ergebnisse, die Vorteile und Synergien von Kooperationen oder potenziellen Kooperationen mit anderen Unternehmen (einschließlich BeOne Medicines Ltd. oder Kyowa Kirin Co., Ltd.), die Leistung von Otezla (Apremilast), unsere Übernahmen von ChemoCentryx, Inc. oder Horizon Therapeutics plc (einschließlich der voraussichtlichen Entwicklung und Aussichten von Horizons Geschäftstätigkeit, Leistung und Chancen sowie alle potenziellen strategischen Vorteile, Synergien oder Chancen, die als Ergebnis einer solchen Akquisition erwartet werden) sowie Schätzungen von Einnahmen, Betriebsmargen, Investitionsausgaben, Barmitteln, anderen Finanzkennzahlen, erwarteten rechtlichen, schiedsverfahrenstechnischen, politischen, regulatorischen oder klinischen Ergebnissen oder Praktiken, Kunden- und Verschreibungsmustern oder -praktiken, Erstattungsaktivitäten und -ergebnissen, Auswirkungen von Pandemien oder anderen weit verbreiteten Gesundheitsproblemen auf unser Geschäft, Ergebnisse, Fortschritte und andere derartige Schätzungen und Ergebnisse. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit beträchtlichen Risiken und Unwägbarkeiten behaftet, einschließlich der nachfolgend genannten und in den von Amgen eingereichten Security and Exchange Commission-Berichten näher beschriebenen. Dazu gehört auch unser jüngster Jahresbericht auf dem Formblatt 10-K sowie nachfolgende Periodenberichte auf den Formblättern 10-Q und Form 8-K. Sofern nichts anderes angegeben ist, trifft Amgen diese Aussagen zum vermerkten Datum und verpflichtet sich nicht dazu, in diesem Dokument enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn neue Informationen vorliegen, Ereignisse eintreten oder aufgrund anderer Gründe.Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie übernommen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den von uns prognostizierten Ergebnissen abweichen. Unsere Ergebnisse können durch unsere Fähigkeit, sowohl neue als auch bestehende Produkte im In- und Ausland erfolgreich zu vermarkten, durch klinische und regulatorische Entwicklungen bei aktuellen und zukünftigen Produkten, durch das Umsatzwachstum bei kürzlich eingeführten Produkten, durch den Wettbewerb mit anderen Produkten, einschließlich Biosimilars, durch Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Herstellung unserer Produkte und durch die globale Wirtschaftslage, einschließlich solcher, die sich aus geopolitischen Beziehungen und staatlichen Maßnahmen ergeben, beeinflusst werden. Darüber hinaus werden die Verkäufe unserer Produkte durch Preisdruck, politische und öffentliche Kontrolle und Erstattungsrichtlinien beeinflusst, die von Kostenträgern, einschließlich Regierungen, privaten Versicherungsplänen und Managed-Care-Anbietern, auferlegt werden, und können von regulatorischen, klinischen und leitlinienförmigen Entwicklungen sowie nationalen und internationalen Trends in Richtung Managed Care und Kostendämpfung im Gesundheitswesen beeinflusst werden. Darüber hinaus unterliegen unsere Forschung, Tests, Preisgestaltung, Vermarktung und andere Aktivitäten einer umfassenden Regulierung durch in- und ausländische staatliche Regulierungsbehörden. Wir oder andere könnten Sicherheits-, Nebenwirkungs- oder Herstellungsprobleme mit unseren Produkten, einschließlich unserer Geräte, feststellen, nachdem sie auf dem Markt sind. Unser Geschäft kann durch behördliche Ermittlungen, Rechtsstreitigkeiten und Produkthaftungsansprüche beeinträchtigt werden. Darüber hinaus könnte unser Geschäft durch die Einführung neuer Steuergesetze oder durch zusätzliche steuerliche Verpflichtungen beeinträchtigt werden. Zudem erhalten wir zwar routinemäßig Patente für unsere Produkte und Technologien, jedoch kann der durch unsere Patente und Patentanmeldungen gebotene Schutz von unseren Wettbewerbern angefochten, für ungültig erklärt oder umgangen werden, oder wir können uns in aktuellen und zukünftigen Rechtsstreitigkeiten über geistiges Eigentum nicht durchsetzen. Wir führen einen erheblichen Teil unserer kommerziellen Produktionsaktivitäten an einigen wichtigen Standorten durch, unter anderem in Puerto Rico, und sind für einen Teil unserer Produktionsaktivitäten von Drittanbietern abhängig. Einschränkungen in der Lieferkette könnten den Verkauf bestimmter aktueller Produkte sowie die Entwicklung von Produktkandidaten beeinträchtigen. Ein Ausbruch einer Krankheit oder eine ähnliche Bedrohung der öffentlichen Gesundheit und die Bemühungen der Öffentlichkeit und der Regierungen, die Ausbreitung einer solchen Krankheit einzudämmen, könnten erhebliche negative Auswirkungen auf die Versorgung mit Materialien für unsere Produktionstätigkeiten, den Vertrieb unserer Produkte, die Vermarktung unserer Produktkandidaten und unsere klinischen Studien haben. Solche Ereignisse könnten sich erheblich nachteilig auf unsere Produktentwicklung, Produktverkäufe, Geschäfts- und Ertragslage auswirken. Wir sind auf die Zusammenarbeit mit Dritten angewiesen, sowohl für die Entwicklung einiger unserer Produktkandidaten als auch bei der Vermarktung und dem Vertrieb einiger unserer kommerziellen Produkte. Darüber hinaus stehen wir bei vielen unserer vermarkteten Produkte sowie bei der Entdeckung und Entwicklung neuer Produkte im Wettbewerb mit anderen Unternehmen. Die Entdeckung oder Identifizierung neuer Produktkandidaten oder die Entwicklung neuer Indikationen für bestehende Produkte kann nicht garantiert werden, und der Übergang vom Konzept zum Produkt ist ungewiss. Folglich kann nicht garantiert werden, dass ein bestimmter Produktkandidat oder die Entwicklung einer neuen Indikation für ein bestehendes Produkt erfolgreich sein und zu einem kommerziellen Produkt wird. Darüber hinaus werden einige Rohstoffe, Medizinprodukte und Komponenten für unsere Produkte ausschließlich von Drittanbietern geliefert. Einige unserer Vertriebspartner, Kunden und Kostenträger verfügen über einen erheblichen Einkaufshebel in ihren Geschäften mit uns. Die Entdeckung erheblicher Probleme mit einem Produkt, das einem unserer Produkte ähnelt und eine ganze Produktklasse betrifft, könnte sich erheblich nachteilig auf den Verkauf der betroffenen Produkte sowie auf unser Geschäft und unsere Geschäftsergebnisse auswirken. Unsere Bemühungen, mit anderen Unternehmen, Produkten oder Technologien zusammenzuarbeiten oder diese zu erwerben und die Geschäftstätigkeit von Unternehmen zu integrieren oder die von uns erworbenen Produkte oder Technologien zu unterstützen, sind möglicherweise nicht erfolgreich. Es kann nicht garantiert werden, dass wir in der Lage sein werden, die strategischen Vorteile, Synergien oder Chancen, die sich aus der Horizon-Akquisition ergeben, zu realisieren, und es kann länger dauern als erwartet, bis solche Vorteile, Synergien oder Möglichkeiten realisiert werden. Es kann sein, dass wir Horizon nicht erfolgreich integrieren können, und eine solche Integration kann länger dauern, schwieriger sein oder mehr kosten als erwartet. Ein Ausfall, ein Cyberangriff oder eine Verletzung der Informationssicherheit unserer IT-Systeme könnte die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit unserer Systeme und unserer Daten gefährden. Unser Aktienkurs ist volatil und kann von einer Reihe von Ereignissen beeinflusst werden. Unser Geschäft und unsere Geschäftstätigkeit könnten durch das Scheitern oder das vermeintliche Scheitern bei der Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele negativ beeinflusst werden. Die Auswirkungen des globalen Klimawandels und der damit verbundenen Naturkatastrophen könnten sich negativ auf unser Geschäft und unsere Geschäftstätigkeit auswirken. Die globalen wirtschaftlichen Bedingungen können bestimmte Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken, verstärken. Unsere Geschäftsentwicklung könnte die Fähigkeit unseres Vorstands, eine Dividende zu beschließen, oder unsere Fähigkeit, eine Dividende zu zahlen oder unsere Stammaktien zurückzukaufen, beeinflussen oder einschränken. 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