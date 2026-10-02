Laut aktueller DIHK-Statistik hat sich der Vermittlerschwund im dritten Quartal 2026 nicht fortgesetzt. So hat sich die Zahl der Versicherungsvermittler insgesamt wieder leicht erhöht. Die Zahl der eingetragenen Versicherungsmakler ist erneut gestiegen: Inzwischen sind 47.329 im Verzeichnis gelistet. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat neue Daten aus dem Versicherungsvermittlerregister für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Zum Stichtag 01.10.2026 waren insgesamt 179.065 Versicherungsvermittler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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