Die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas musste in den letzten Tagen und Wochen mächtig Federn lassen. Die Aktie wurde von knackigen Gewinnmitnahmen überzogen. Die möglichen Gründe für die Kursschwäche sind zahlreich. Eine wesentliche Rolle dürfte es jedoch gespielt haben, dass es der Vestas-Aktie zuvor trotz zahlreicher vielversprechender Ansätze nicht gelang, den Widerstandsbereich 29 / 30 Euro aufzubrechen und sich so zusätzliches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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