Die Attentium Capital Management AG legt heute den Themenfonds "Circular Global Infrastructure" auf. Der globale Aktienfonds investiert in Unternehmen, die einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten, und setzt dabei einen besonderen Schwerpunkt auf Infrastrukturunternehmen. "Die Kreislaufwirtschaft entwickelt sich von einem ökologischen Anliegen zu einem zentralen Faktor unternehmerischer Sicherheit", sagt Thorsten Göbel, Sprecher des Vorstands der Attentium Capital Management AG. "Und deshalb auch zu einem hervorragenden Investmentthema." Kreislaufwirtschaft beschreibt ein Modell von Produktion und Verbrauch, bei dem Produkte und Materialien möglichst lange ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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