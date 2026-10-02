China-Aktien: Jahrhundert-Chance oder FALLE? ??????Tencent, Xiaomi, Alibaba, JD & BYD
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|13:46
|Bericht: Alibaba verhandelt mit Solaria über Stromversorgung für Rechenzentrum in Spanien
|13:30
|China-Aktien: Jahrhundert-Chance oder FALLE? ??????Tencent, Xiaomi, Alibaba, JD & BYD
|China-Aktien: Jahrhundert-Chance oder FALLE? ??????Tencent, Xiaomi, Alibaba, JD & BY
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|12:45
|Alibaba vor Q2: Nomura erwartet widerstandsfähige E-Commerce-Gewinne und stärkeres Cloud-Wachstum
|HANGZHOU, China (IT-Times) - Das bekannte japanische Brokerhaus Nomura hat einen Research-Bericht zum chinesischen Internetkonzern Alibaba veröffentlicht und erwartet höhere Gewinne für den E-Commerce-Bereich....
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|10:38
|Alibaba: Diese KI-Wette könnte Anleger teuer treffen
|10:26
|Alibaba: Der KI-Preis, den Anleger kennen müssen
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|Aktuelle Nachrichten
|13:30
|China-Aktien: Jahrhundert-Chance oder FALLE? ??????Tencent, Xiaomi, Alibaba, JD & BYD
|China-Aktien: Jahrhundert-Chance oder FALLE? ??????Tencent, Xiaomi, Alibaba, JD & BY
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|10:50
|September war für BYD der bislang stärkste Monat des Jahres
|Mit einem Absatz von 463.561 New Energy Vehicles hat der chinesische Hersteller BYD seinen bislang stärksten Monat des Jahres 2026 hingelegt. Dabei legte die Anzahl der vollelektrischen Fahrzeuge deutlich...
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|10:15
|Wandel kommt überall an: BYD verkauft deutlich mehr Elektroautos als Hybride
|09:02
|BYD-Rekord verpufft: Diese Gefahr übersehen Anleger
|08:30
|BYD Company Limited mit PAUKENSCHLAG: Brandneues Kursziel sorgt für Wirbel - Jetzt unbedingt lesen!
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:30
|China-Aktien: Jahrhundert-Chance oder FALLE? ??????Tencent, Xiaomi, Alibaba, JD & BYD
|China-Aktien: Jahrhundert-Chance oder FALLE? ??????Tencent, Xiaomi, Alibaba, JD & BY
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|Do
|PDD Holdings (PDD) vs. BABA and JD: Value Play or Trap at Its 52-Week Low?
|Mi
|Ceconomy gains on report JD.com is nearing EU approval for deal
|Mi
|Die EU will über JD und MediaMarkt erst am 4.11. entscheiden
|Di
|JD.com trades on the value of trust
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:30
|China-Aktien: Jahrhundert-Chance oder FALLE? ??????Tencent, Xiaomi, Alibaba, JD & BYD
|China-Aktien: Jahrhundert-Chance oder FALLE? ??????Tencent, Xiaomi, Alibaba, JD & BY
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|11:47
|TENCENT Buys Back 238,000 Shrs for HKD100M on Fri
|11:28
|TENCENT (00700): NEXT DAY DISCLOSURE RETURN
|03:47
|TENCENT Purportedly Leases 100,000 Advanced AI Chips Overseas from Oracle
|Do
|Oracle: Tencent-Auftrag stützt die Aktie, der Trend bleibt schwach
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:30
|China-Aktien: Jahrhundert-Chance oder FALLE? ??????Tencent, Xiaomi, Alibaba, JD & BYD
|China-Aktien: Jahrhundert-Chance oder FALLE? ??????Tencent, Xiaomi, Alibaba, JD & BY
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|10:47
|HSI Down 640 pts; HSTI Down 95 pts; XIAOMI Down over 3%; HKEX Down over 3%; CENTRAL NEW EGY, CHERVON Hit New Highs; Market Turnover Rises
|10:26
|Xiaomi mit Lieferrekord - warum Citi dennoch warnt
|09:39
|Xiaomi spendiert noch viel mehr Smartphones ein Akku-Upgrade
|08:30
|SCHOCK-MELDUNG bei Xiaomi: Jetzt wird es für die Aktie richtig gefährlich - Mein Rat: sofort handeln!
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR
|94,20
|-1,36 %
|BYD CO LTD
|8,352
|-2,83 %
|JD.COM INC ADR
|23,250
|-0,85 %
|TENCENT HOLDINGS LTD
|47,885
|-0,65 %
|XIAOMI CORPORATION
|2,760
|-2,66 %