Berlin (ots) -Wer ist beim Impfen eigentlich der "Profi"? In der neuen Folge "Impfen beim Profi - KBV auf Amateurniveau" des Podcasts NUR MAL SO ZUM WISSEN diskutieren die Hosts Tom Bellartz und Patrick Hollstein über die aktuelle Impfkampagne der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und darüber, warum aus ihrer Sicht berufspolitische Grabenkämpfe am eigentlichen Ziel vorbeigehen: mehr Menschen niedrigschwellig zu erreichen und die sinkende Impfquote schnell wieder zu erhöhen.Während die Impfquoten in Deutschland seit Jahren sinken, feiert die KBV sich für ihre neue Kampagne: "Impfen beim Profi - natürlich in der Arztpraxis!". Die Kampagne fürs Impfen hat eine zweite, dunkle Seite: Sie entpuppt sich als Abwehrmaßnahme gegen die Apotheke vor Ort. Die beiden Hosts argumentieren in der neuen NMSZW-Folge für ein Miteinander der Heilberufe. Arztpraxen und Apotheken sollten ihre jeweiligen Stärken nutzen, statt sich mit Blick auf sinnvolle Versorgungszielen gegenseitig abzugrenzen. Gerade Apotheken könnten mit ihrer guten niedrigschwelligen Erreichbarkeit, längeren Öffnungszeiten und flexiblen Angeboten mehr Zugänge zur Impfversorgung schaffen.Tom Bellartz bringt es auf den Punkt: "Impfen ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag für alle Player im Gesundheitssystem." Bei diesem Versorgungsauftrag wünscht sich Patrick Hollstein, Chefredakteur von APOTHEKE ADHOC, auch mehr Wertschätzung gegenüber der Vor-Ort-Apotheke: "Apotheken sind Orte der Gesundheitsversorgung und nicht irgendwelche Läden."Dabei geht es über das Impfen hinaus. Bellartz und Hollstein plädieren dafür, die ambulante Versorgung stärker gemeinsam zu denken: Vor-Ort-Apotheken und Arztpraxen stehen aus ihrer Sicht vor ähnlichen Herausforderungen und sollten ihre Rolle als persönliche, wohnortnahe Anlaufstellen gegenüber rein digitalen und konzernig-kommerziellen Angeboten gemeinsam stärken.Mehr dazu in der neuen NURMALSOZUMWISSEN Folge 243 "Impfen beim Profi - KBV auf Amateurniveau".Ab sofort verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=L_aJ6mGveDwOder auf Spotify:https://ots.de/hWLvX41NURMALSOZUMWISSEN, der Podcast für Pharma und Apotheke, erscheint wöchentlich donnerstags, ist abrufbar bei allen bekannten Streamingdiensten und auch als Video bei YouTube zu sehen. Patrick Hollstein ist Chefredakteur von APOTHEKE ADHOC, Tom Bellartz Herausgeber des erfolgreichen Portals und beide gemeinsam Gründer der ELPATO Medien GmbH.Mehr Infos: https: www.nurmalsozumwissen.deDer Podcast NURMALSOZUMWISSEN ist ein Angebot der ELPATO Medien GmbH. Sie produziert in Berlin und Wien mit mehr als 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live- Events.Pressekontakt:NUR MAL SO ZUM WISSENc/o EL PATO Medien GmbHConstantin ArensFranz-Ehrlich-Straße 1212489 BerlinT +49 (30) 80 20 80 560post@nurmalsozumwissen.deOriginal-Content von: NUR MAL SO ZUM WISSEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156588/6363868