Inspiriert von Ahornsamen, Vögeln und Fischen, kann der Roboter namens Albatross aus der Luft sanft im Wasser landen und sich anschließend wie ein Segelboot aufrichten und zum Ziel navigieren. Um einen möglichst griffigen Namen für ihr Projekt zu finden, müssen Forscherinnen und Forscher bisweilen kreativ sein. Das jüngste Beispiel ist Albatross, das steht für "Airborne Lander with Buoyant AuToROtating Sailing Sensor" und ist teilweise von Wasservögeln ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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