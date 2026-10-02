Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Renditen europäischer Staatsanleihen der Peripherieländer sind in den letzten Wochen deutlich stärker gestiegen als die der Bundesanleihen, so die Analysten der Helaba.Auch wenn der weltweite Abverkauf an den Rentenmärkten von den USA ausgegangen sei, stehe doch der Euroraum in den nächsten Jahren vor ähnlichen politischen und fiskalischen Herausforderungen. Deshalb könne sich der europäische Rentenmarkt - anders als noch vor einem Jahr - der globalen Zinsbewegung nicht entziehen. Der Rentenmarkt als sicherer Anlagehafen funktioniere nur eingeschränkt, da Anleger eine Neubewertung vornehmen würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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