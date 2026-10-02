© Foto: Patrick Seeger/dpaNovartis sichert sich für bis zu 7,8 Milliarden US-Dollar Rechte an Abogens mRNA-Wirkstoff ABO2203 gegen Autoimmunerkrankungen.
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Der Schweizer Pharmakonzern Novartis sichert sich vom chinesischen Biotech-Unternehmen Abogen Biosciences die weltweiten Rechte am experimentellen mRNA-Wirkstoff ABO2203 zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen. Das Geschäft hat einen Gesamtwert von bis zu 7,8 Milliarden US-Dollar, wovon zunächst 575 Millionen US-Dollar fließen. Weitere Zahlungen in Höhe von bis zu 7,2 Milliarden US-Dollar sind an die Erreichung von Entwicklungs-, Zulassungs- und kommerziellen Meilensteinen gebunden.
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