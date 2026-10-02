SAP-Optionsschein: Warum 41% Volatilität günstig sind
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|187,00
|187,08
|15:09
|187,00
|187,02
|15:08
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:54
|SAP-Optionsschein: Warum 41% Volatilität günstig sind
|SAP-Optionsschein: Warum 41% Volatilität günstig sin
► Artikel lesen
|13:10
|Hermann Erlach ist neuer Regional Managing Director CEE bei SAP
|10:26
|SAP-Aktie: Neuer CEE-Chef - was Anleger wissen müssen
|09:50
|SAP appoints Hermann Erlach as Managing Director for Central and Eastern Europe
|09:02
|SAP zeigt KI-Agenten - diesen Hebel übersehen Anleger
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|SAP SE
|186,96
|+0,12 %