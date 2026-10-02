Hamburg (ots) -Neue Songs, prominente Special Guests und ein Sound, den es so nur an diesem Abend gab: Kontra K eröffnete Channel Aid - live in Concert gemeinsam mit dem 55-köpfigen Lufthansa Orchester. Mit dabei: Sido, Nico Santos, SDP, Anna Grey und NESS.Kontra K eröffnete seinen ersten Channel-Aid-Abend mit gleich mehreren Überraschungen: einem exklusiven Vorgeschmack auf sein noch unveröffentlichtes Album, unerwarteten Special Guests und eigens orchestrierten Versionen seiner Songs. Gemeinsam mit dem 55-köpfigen Lufthansa Orchester unter der Leitung von Kristjan Järvi spielte er am 1. Oktober im Deutschen SchauSpielHaus Hamburg den Auftakt einer besonderen Doppelshow - seiner einzigen beiden Deutschland-Shows in diesem Jahr. Songs wie "Letzte Träne", "Die Besten bleiben", "Blei" und "Der Teufel und das Licht" kamen erstmals in Orchester-arrangierten Versionen auf die Bühne. So verwandelten sich vertraute Tracks in ein neues Musikerlebnis und selbst Kontra K's unverkennbare Zeilen trafen auf die volle Kraft des Orchesters.Ein Abend, viele ÜberraschungenImmer wieder holte Kontra K musikalische Gäste auf die Bühne. Nico Santos war bei "Die Sonne" und "Bring mich nach Hause" dabei. Sido performte "Follow" gemeinsam mit ihm auf der Bühne. SDP brachten mit "Keine Helden" und "Ich will mein Problem zurück" ihre eigene Energie in den Abend. Auch Anna Grey gehörte zu den Special Guests; NESS war bei "Geboren um zu leben" und dem unveröffentlichten Song "Porzellan" live neben Kontra K zu erleben. Dazu gab es Musik, die viele im Saal zum ersten Mal hörten: Kontra K spielte Songs seines noch unveröffentlichten Albums und gab damit einen exklusiven Vorgeschmack auf sein nächstes Kapitel. Zwischen bekannten Tracks, neuer Musik und wechselnden Gästen entwickelte der Abend eine Dynamik, die weit über ein klassisches Konzertprogramm hinausging.Die Dimension der Produktion passte dazu: Die bislang größte Channel-Aid-Bühne wurde über Nacht aufgebaut. Für die gemeinsame Probe von Kontra K, seinen Gästen und dem Lufthansa Orchester blieb nur ein Tag. Auf der Bühne kam dann zusammen, was diesen Abend ausmachte: musikalischer Mut, unterschiedliche Sounds und die gemeinsame Idee, mit Musik etwas zu bewegen.Die Musik bleibt. Und wirkt weiter.Bei Channel Aid zählt auch das, was nach dem Konzert passiert: ein Clip, der geteilt wird. Ein Song, der noch einmal läuft. Ein Konzertmoment, der Menschen erreicht, die selbst nicht im Saal waren. Die Charity-Initiative nutzt digitale Reichweite für den guten Zweck. Einnahmen aus Streams, Views und Interaktionen auf Plattformen wie YouTube, TikTok, Spotify oder Amazon Music fließen direkt in soziale Projekte. Die Community muss dafür kein Geld spenden - sie kann durch Zuhören, Zuschauen und Mitmachen beitragen. Auch Social Impressions haben dabei einen Mehrwert: Sie machen die Inhalte sichtbar, bringen die Musik zu weiteren Menschen und können zusätzliche Views und Streams anstoßen, über die Spendenerlöse entstehen. Aus einem Moment auf der Bühne wird so eine Wirkung, die über den Konzertabend hinausreicht.Über Hamburg hinaus: Die Kinoübertragung bringt das Konzert auf die große Leinwand - in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz.Am 2. Oktober steht Kontra K erneut auf der Channel-Aid-Bühne. Der zweite Abend wird live in die Kinos übertragen und bringt das Zusammenspiel von Kontra K und Orchester auf die große Leinwand. Damit wächst auch die Idee hinter Channel Aid weiter: Musik gemeinsam erleben und dabei etwas Gutes tun.Gemeinsam mit starken Partnern wie Lufthansa Airline, Mastercard, Marriott Bonvoy, Engel & Völkers, Carlsberg, OTTO und Wall schafft Channel Aid auch 2026 erneut eine Plattform, die Musik, Emotionen und soziales Engagement auf einzigartige Weise verbindet. Alle Details zu Channel Aid, den Shows, der Location, den Künstlern, den Partnern, sowie der Charity-Arbeit sind auf der Channel Aid Website (https://channel-aid.com/) verfügbar.CHANNEL AIDChannel Aid ist eine Charity-Initiative, die soziales Engagement mit der Kraft digitaler Medien verbindet. Anders als klassische Fundraising-Projekte setzt Channel Aid nicht auf direkte Spenden der Gäste. Stattdessen entstehen die Spendenerlöse automatisch über digitale Reichweiten und Inhalte: Einnahmen durch Streams, Views und Interaktionen auf Plattformen wie YouTube, TikTok, Spotify oder Amazon Music fließen direkt in soziale Projekte. Ein Stream, ein View oder ein Like kostet die Community nichts - kann bei Channel Aid aber Großes bewirken.Pressekontakt:S-T-PR. COM LTD - Stephanie Taranu - 1st Floor Cromwell House - London - WC1V 6HZE-Mail: hello@s-t-pr.comOriginal-Content von: Channel Aid, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127363/6363890