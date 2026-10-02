Mainz (ots) -
Woche 40/26
Fr., 2.10.
Bitte geänderten Programmablauf ab 23.30 Uhr beachten:
23.30 Das Literarische Quartett
0.15 hallo deutschland (VPS 0.30)
1.15 Terra X History (VPS 1.30)
Inside Zweiter Weltkrieg
2.00 Terra X (VPS 2.15)
Ozeane - Eine Menschheitsgeschichte
2.45 Terra X (VPS 3.00)
Expedition Deutschland - Das Vermächtnis der Steine (2)
3.30 Alibi.com 2 (VPS 3.45)
4.50- hallo deutschland (VPS 5.05)
5.30
("heute journal update" entfällt.)
Woche 41/26
Fr., 9.10.
23.35 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Die Frankfurter Buchmesse 2026
Bücher, Bio, Bits und Bytes
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6363889
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