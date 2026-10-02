Nach einer kleinen Verschnaufpause scheinen die Bullen beim Bitcoin wieder in die Offensive zu gehen. Am Freitag steigt die Mutter aller Kryptowährungen im Vorfeld des aktuellen US-Arbeitsmarktberichts um fast +2% und nähert sich damit wieder der Marke von 87.000 US$. Was treibt den Kurs an und sind hier schon bald wieder sechsstellige Notierungen möglich? Citi erhöht Kursziel deutlich Für neuen Rückenwind sorgt zunächst die Citigroup. Die US-Großbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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