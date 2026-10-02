Berlin (ots) -Der SoVD kritisiert die geplante Streichung der Verhinderungspflege als eigenständige Leistung im Pflegeneuordnungsgesetz. Der erst zum 1. Juli 2025 eingeführte gemeinsame Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege soll wieder entfallen. Künftig sollen die bisherigen Mittel auf verschiedene Budgets verteilt werden. Diese Verlagerung kann für pflegende Angehörige zu einer faktischen Kürzung führen, weil die Mittel für die Ersatzpflege dann nicht mehr zusätzlich zur Verfügung stehen, sondern das Budget für die laufende häusliche Versorgung entsprechend verringern. Das ist vor allem für Familien einen Nachteil, die bei der Ersatzpflege gerade auf vertraute Personen wie Verwandte, Freunde oder Nachbarn setzen und dafür eine eigenständige, flexibel nutzbare Leistung benötigen.SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier erklärt: "Wer pflegenden Angehörigen den finanziellen Spielraum für dringend notwendige Auszeiten nimmt, spart am völlig falschen Ende. Pflegende Angehörige übernehmen häufig über viele Jahre große Verantwortung. Sie müssen die Möglichkeit haben, sich zu erholen, wichtige Termine wahrzunehmen oder für einige Tage vertreten zu werden. Ersatzpflege muss deshalb eine zusätzliche Entlastung ermöglichen und darf nicht zulasten der laufenden häuslichen Pflege gehen."Der SoVD fordert deshalb, die Verhinderungspflege als verlässliche Entlastungsmöglichkeit zu erhalten. Statt Unterstützungsangebote einzuschränken, müssen Tages- und Verhinderungspflege, ambulante Dienste, Beratung und die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf weiter gestärkt werden.Pressekontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleConstantin SchwarzerStv. Pressesprecher (V.i.S.d.P.)Stralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 335E-Mail: pressestelle@sovd.deWeb: sovd.deOriginal-Content von: Sozialverband Deutschland (SoVD), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43645/6363907