Die Sara Georgi Stiftung, verbunden mit Aufsichtsrat Andreas Georgi, hat Rheinmetall-Aktien für knapp 239.000 Euro erworben. Der Kurs steigt am Freitag leicht, seit Januar steht dennoch fast 40 Prozent Minus. Während Hensoldt nach positiven Analystenstimmen deutlich anzieht, bezweifeln Aktionäre, dass die Erholung bei Rheinmetall hält.Beim Düsseldorfer Rüstungskonzern kauft ein Insider mitten im Ausverkauf zu. Die Sara Georgi Stiftung, die in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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