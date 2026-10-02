Der DAX notiert wieder oberhalb von 25.000 Zählern. Rückenwind liefert fallendes Öl: Brent kostet weniger als 100 Dollar, weil Europa auf Druck aus Washington über das Anzapfen von Notreserven berät. Am Nachmittag richtet sich der Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht, der über weitere Zinserhöhungen der Fed mitentscheiden könnte.Ein Tag reichte für die Kehrtwende. Nachdem der DAX am Donnerstag erstmals seit Juli unter 25.000 Punkte gefallen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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