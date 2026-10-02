Der US-Sportartikelriese erwartet bis Mai 2027 einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und kündigt ein Sparprogramm über 2,5 Milliarden Dollar samt Stellenabbau an. Die Aktie fällt auf ein Jahrestief, Großbanken senken ihre Kursziele. Unter Aktionären wächst die Sorge um die Dividende, während Adidas und Puma zulegen.Nike rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit deutlich schrumpfenden Erlösen. Bis Ende Mai 2027 soll der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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