Die auf Vermögensverwaltung spezialisierte schweizerische Bank kündigte heute an, ein neues Aktienrückkaufprogramm mit bis zu 600 Mio. CHF Volumen zu starten sowie die Ausschüttungspolitik abzuändern. Nach behördlicher Bewilligung und Beschluss des Verwaltungsrats der Bank erscheint der Weg für die Maßnahme frei. Der Start soll im Lauf der nächsten Wochen erfolgen, die Maßnahme soll längstens ein Jahr in Anspruch nehmen.
Für die Kapitalausschüttungspolitik ist beabsichtigt, weiterhin 40 bis 60 % des IFRS-Konzerngewinns als Dividende auszuzahlen - Ziel sei eine "progressive Dividende". Das weitere Ziel einer CET1-Kapitalquote von 15 % gilt weiterhin.
Im Chartvergleich europäischer Banken (Auszug abgebildet) liegt die schweizerische Bank im unteren Drittel. Der Start des Rückkaufs sollte dazu führen, im Performance-Ranking einige Plätze aufzuholen.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.
Für die Kapitalausschüttungspolitik ist beabsichtigt, weiterhin 40 bis 60 % des IFRS-Konzerngewinns als Dividende auszuzahlen - Ziel sei eine "progressive Dividende". Das weitere Ziel einer CET1-Kapitalquote von 15 % gilt weiterhin.
Im Chartvergleich europäischer Banken (Auszug abgebildet) liegt die schweizerische Bank im unteren Drittel. Der Start des Rückkaufs sollte dazu führen, im Performance-Ranking einige Plätze aufzuholen.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.
© 2026 Bernecker Börsenbriefe