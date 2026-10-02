Ausgerechnet kurz vor dem Start der Expo Real in München am 5. Oktober kommen schlechte Nachrichten vom österreichischen Immobilienmarkt: Der Real Invest Austria nimmt bekanntlich Fondsanteile seit 29. September nur noch anteilig zurück - hier nachlesen. Was steckt dahinter? Anleger ziehen aus zwei Gründen Geld ab: Erstens, verzinsliche Alternativen sind wieder attraktiver, offene Immofonds kämpfen seit der Zinswende 2022 mit Mittelabflüssen, in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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