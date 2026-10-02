Berlin (ots) -Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Freitag, 2. Oktober 2026Bonn: EU beim bfuture Festival für konstruktiven Journalismus (bis 3. Oktober)Die Regionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn und das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland sind auch in diesem Jahr Partner des b°future Festivals für konstruktiven Journalismus und konstruktiven Dialog. Zu den Programmschwerpunkten gehören zwei Panels: Am Freitag diskutieren die Europaabgeordneten Alexandra Geese (Grüne/EFA) und Axel Voss (EVP) mit Markus Beckedahl über die Frage "Wer macht die Regeln im Netz? Wie die EU die digitale Welt gestaltet". Am Samstag geht es bei "Demokratie braucht Öffentlichkeit - kann Europa sie sichern?" mit Nela Riehl (Grüne/EFA), Richard Kühnel von der Europäischen Kommission, DW-Intendantin Barbara Massing und Edit Inotai (CEID) um europäische Öffentlichkeit. Die EU-Abgeordneten kommen zudem vor- bzw. nach den Veranstaltungen für einen Austausch mit Teilnehmenden des Festivals sowie Bürgerinnen und Bürgern in das EU-Zelt auf dem Münsterplatz. Dort finden auch weitere Verstaltungen statt: Stefan Lock, Leiter der Regionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn, diskutiert am Freitag von 1030 - 11.30 Uhr bei "Blickwechsel: Frankreich, Deutschland - et l'Europe alors?" mit Claire Demesmay, Leiterin des Institut Français in Bonn. Außerdem spricht er von 13.30 - 14.30 Uhr bei "The Global Crisis of Media - and the EU's Commitment to Press Freedom" mit Frederik Caselitz, Advisor Team Europe Democracy. Sandra Fiene, stellvertretende Leiterin und Pressesprecherin der Regionalvertretung, ist u.a. am Samstag von 12 - 13 Uhr bei "Mehr Unabhängigkeit für Journalismus: Social Media Made in EU", sowie am Sonntag von 10 - 11 Uhr beim Faktencheck "Richtig oder Falsch? Faktencheck und gängige Mythen über die EU" und von 12.30 - 13 Uhr bei "Europe Beyond Brussels: How Local Journalism Can Make Europe Matter". Von 14.30 - 15.30 Uhr diskutieren Stefan Lock und Sandra Fiene gemeinsam mit Richard Kühnel bei "Eine Nachricht - 27 Stories? Presse- und Kommunikationsarbeit der Europäischen Kommission in den Mitgliedstaaten". Zum Abschluss findet von 16 bis 17 Uhr das Social Event "European Local Media Startups: Meet, Share, Build" mit Julia Hildebrand, Nina Rijnierse und Lucas Batt statt. Kommission in den Mitgliedstaaten" dabei. EU-Zelt: Münsterplatz, 53111 Bonn. Weitere Informationen und ausführliches Programm hier (https://www.b-future.org/). Pressekontakt: sandra.fiene@ec.europa.eu.Bremen: Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit (bis 4. Oktober)Unter dem Motto "VIELE STÄRKEN - EIN LAND" lädt die Freie Hansestadt Bremen zu den zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit ein. Die Vertretung der Europäischen Kommission, das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments und das Europe Direct Bremen sind mit Infoständen vertreten. Auch der LassReden-Cube der Europäischen Kommission ist vor Ort und dient unter anderem als Podcast-Studio. Dort werden Themen aufgegriffen, die junge Menschen im Rahmen der Kampagne LassReden eingebracht haben. Weitere Informationen auf der Website zum Tag der Deutschen Einheit 2026 (http://www.tagderdeutscheneinheit.de/) sowie unter LassReden - Deine Meinung zählt (https://lass-reden.eu/).Luxemburg: Rat für Justiz und Inneres (Justiz)Die Justizministerinnen und -minister beraten in öffentlicher Sitzung über die Überarbeitung des Mandats von Eurojust, der EU-Agentur für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit Sitz in Den Haag. Zudem werden sie fünf Jahre nach Aufnahme der Tätigkeit über den Stand der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) informiert. Weitere Themen sind der Schutz der Zivilgesellschaft sowie von Journalistinnen und Journalisten, die Bekämpfung von Rassismus und damit zusammenhängenden Formen von Hass und Diskriminierung sowie Maßnahmen gegen Straflosigkeit bei in der Ukraine begangenen Verbrechen. Zu Rassismus und Diskriminierung sollen Schlussfolgerungen gebilligt werden; an der Aussprache nimmt auch die Exekutivdirektorin der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte teil. Unter "Sonstiges" informiert die Kommission über ihren Jahresfortschrittsbericht zu Vereinfachung, Umsetzung und Durchsetzung. EBS überträgt die anschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261002) ab 15.45 Uhr. Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/jha/2026/10/01/).Montag, 5. Oktober 2026Berlin: EU-Kommissarin Jessika Roswall beim High-Level-Forum "Zukunft - Wasser", Pressestatements mit Bundesumweltminister Carsten SchneiderDie EU-Kommissarin für Umwelt, Wasserresilienz und eine wettbewerbsfähige Kreislaufwirtschaft, Jessika Roswall, spricht beim High-Level-Forum "Zukunft - Wasser" zur Bedeutung von Wasserschutzmaßnahmen in der EU sowie zur Umsetzung der EU-Wasserresilienzstrategie. Auf Initiative von Bundesumweltminister Carsten Schneider nimmt die Veranstaltung die Handlungsschwerpunkte der kommenden Jahre in den Blick. Zwei Panels mit Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Praxis befassen sich mit Wasser als Grundlage für Wettbewerbsfähigkeit und Investitionen sowie mit Klimaresilienz und hybriden Bedrohungen und Wasser als Sicherheitsfrage. Zeit: 10 - 13 Uhr, Ort: Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Lichthof, Stresemannstraße 128-130, 10117 Berlin. Vor der Veranstaltung sind für 9.30 Uhr gemeinsame Pressestatements von Bundesumweltminister Carsten Schneider und EU-Kommissarin Jessika Roswall geplant. Anmeldung für Medienvertreter/innen an presse@bmukn.bund.de. Für den Zutritt zum Dienstgebäude des BMUKN bringen Sie bitte Ihren Presseausweis mit. Sie können die Pressekonferenz auch über die BMUKN-Internetseite (https://urldefense.com/v3/__https:/presse.bundesumweltministerium.de/cp2/BOVL53I/416808-17447318/2cb5a40b6e96-0f9f301bdf2c-02f430c50b1a-31dd8221bba4-68e1e80ee1d8-1a8f92eadd29-b111d0f08cae-b789ec691d74-8f0612eed3cf-c0b33a32c55d-dc6bc3a4/__;!!DOxrgLBm!CWDUQQkcKFjhOes5ORtEvv2wpyrHYbASLMSTYKdU09o5v4sIn9HSdKKdCoh16r5A6WwZDyGsyGX8SthvsneyIAjNBo1A4TVmMZEm$) live verfolgen (ein Zugangspasswort o.ä. ist nicht nötig), Fragemöglichkeit besteht jedoch nur vor Ort.Brüssel: EU-Moldau-AssoziationsratDer Assoziationsrat zwischen der Europäischen Union und der Republik Moldau tritt zu seiner 10. Tagung zusammen. Den Vorsitz führt die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Kaja Kallas. Der moldauische Premierminister Vasile Tofan leitet die Delegation der Republik Moldau, die Europäische Kommission wird durch Erweiterungskommissarin Marta Kos vertreten. Im Mittelpunkt stehen der EU-Beitrittsprozess der Republik Moldau, der politische Dialog und Reformen - insbesondere in den Bereichen Justiz, Freiheit und Sicherheit -, die Zusammenarbeit und Annäherung in der Außen- und Sicherheitspolitik sowie die wirtschaftliche und sektorale Zusammenarbeit mit Schwerpunkt auf Energie und Handel. Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/international-ministerial-meetings/2026/10/05/). EBS+ überträgt die anschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261005) ab 11.50 Uhr.Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 8. Oktober)Zum Auftakt der Plenartagung stehen laut vorläufiger Agenda (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-10-05_EN.html) die Wiederaufnahme der Sitzungsperiode und die Festlegung der Tagesordnung auf dem Programm. EBS überträgt die Plenartagung live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261005) ab 17 Uhr.Dienstag, 6. Oktober 2026Straßburg: Wöchentliche KommissionssitzungDas Kollegium der Kommissionsmitglieder befasst sich laut vorläufiger Tagesordnung mit der Überprüfung der EU-Politik im Vorfeld künftiger Erweiterungen (Pre-enlargement policy reviews). Außerdem steht die Überarbeitung der Standardisierungsverordnung auf der vorläufigen Tagesordnung. EBS überträgt die anschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261006) (Details hierzu folgen).Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 8. Oktober)Die Plenartagung beginnt laut vorläufiger Agenda (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-10-06_EN.html) mit einer Debatte zur Vorbereitung des Europäischen Rates vom 15. und 16. Oktober. Daran wird auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilnehmen. Außerdem auf der Tagesordnung steht das EU-Programm für agile und rasche Verteidigungsinnovation (AGILE). Mittags stimmen die Abgeordneten voraussichtlich u.a. über die CO2-Emissionsklassen schwerer Nutzfahrzeuge, den Schutz von Arbeitnehmern vor krebserzeugenden Stoffen und den EU-Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung ab. Weitere Abstimmungen betreffen die Finanzierungsstrategie der EU und die Vereinfachung bestimmter Anforderungen an die räumliche Informationsinfrastruktur (INSPIRE). Am Nachmittag folgen die Fragestunde mit der Kommission sowie mit der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas. Zudem debattieren die Abgeordneten über die Beziehungen zwischen der EU und China sowie aktuelle außenpolitische Fragen. Die Plenartagung wird ab 9 Uhr live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261006) auf EBS+ übertragen.Mittwoch, 7. Oktober 2026Hamburg: EU-Kommissar Andrius Kubilius bei "Military Schengen 2026"EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius hält eine Keynote bei der Konferenz "Military Schengen 2026 - Militärische Logistik: Anforderungen an Infrastruktur und Transporteure". Im Mittelpunkt steht die Rolle der zivilen Industrie bei der militärischen Mobilität. Vertreterinnen und Vertreter von NATO, Joint Support and Enabling Command (JSEC), EU, Operativem Führungskommando der Bundeswehr und weiteren Behörden geben einen Überblick über Fortschritte, Herausforderungen und künftige Entwicklungen im Bereich der militärischen Mobilität. Uhrzeit: 12 - 17.45 Uhr. Die Keynote von Kommissar Kubilius ist für 13.45 Uhr vorgesehen. Ort: Empire Riverside Hotel, Bernhard-Nocht-Straße 97, 20359 Hamburg. Weitere Informationen und Anmeldung hier (https://urldefense.com/v3/__https:/www.griephan.de/veranstaltungen/detail/military-schengen-2026.html__;!!DOxrgLBm!DyTfPOY_5XZmIL_Z6S5JAHYhvF0mec3QNJx_Dtlm5NRCQgdxxkI6e9I2tZPEWepqObEMdUX5TEIE9cScawUGZM1jT92pxfnwsrU$).Frankfurt am Main: EU-Stand auf der Frankfurter Buchmesse (bis 9. September)Die Europäische Union ist auch in diesem Jahr mit einem eigenen Stand auf der Frankfurter Buchmesse vertreten. Für das Fachpublikum bietet die Generaldirektion Bildung, Jugend, Sport und Kultur (DG EAC) eigene Diskussions- und Informationsformate an. Ab Freitagnachmittag ist der EU-Stand in Halle 3.1, Stand D53, auch für reguläre Besucherinnen und Besucher geöffnet. Neben vielseitigen Informationsmaterialien können Besucherinnen und Besucher auch die Demoversion des Lernspiels "Fabulous Council (https://germany.representation.ec.europa.eu/fabulous-council-online-game-fur-den-unterricht_de)" ausprobieren, bei dem sie als Fabelwesen das fiktive Land "Nafasia" regieren und dabei die Grundlagen politischer Kompromissfindung kennenlernen. Außerdem gibt es ein Kahoot-Quiz rund um die EU. Weitere Informationen sowie die Öffnungszeiten (https://www.buchmesse.de/besuchen) gibt es auf der Website der Frankfurter Buchmesse (https://www.buchmesse.de/de). Ort: Messe Frankfurt, Halle 3.1, Stand D53, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main. Weitere Informationen zum EU-Stand hier (https://kultur.creative-europe-desk.de/services/events/creative-europe-auf-der-frankfurter-buchmesse-2026).Mittwoch, 7. OktoberSplit/Kroatien: Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim MED9-GipfelKommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nimmt am MED9-Gipfel der südlichen EU-Mitgliedstaaten teil. Unter kroatischem Vorsitz kommen die Staats- und Regierungschefs von Kroatien, Zypern, Frankreich, Griechenland, Italien, Malta, Portugal, Slowenien und Spanien zusammen. Vor dem Hintergrund großer geopolitischer Unsicherheit und rascher globaler Veränderungen beraten die MED9-Staaten darüber, wie sie durch ein koordiniertes Vorgehen zu einer wirksamen und robusten europäischen Antwort auf die wachsende Instabilität und die Herausforderungen für die Europäische Union, ihre Nachbarschaft und die internationale Gemeinschaft beitragen können. Weitere Informationen hier (https://urldefense.com/v3/__https:/mvep.gov.hr/foreign-policy/med9-277938/277938__;!!DOxrgLBm!GnM8ao7l__vZN_YwXsiV_IArRsorZRm31y3JM5Ej7e8uK65oFzWmnVsVIVXrgptsk_b02cYB4k6QJ70KeyUkOiOmPGNhnYf8DQQ$).Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 8. Oktober)Am Vormittag stehen laut vorläufiger Agenda (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-10-07_EN.html) mehrere Debatten auf der Tagesordnung, anschließend folgen die Abstimmungen. Dabei geht es u.a. um die Ermächtigung Frankreichs zum Beitritt zum Interamerikanischen Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Meeresschildkröten, den konsularischen Schutz nicht vertretener Unionsbürgerinnen und -bürger in Drittstaaten sowie mehrere Anträge auf Unterstützung aus dem Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung. Später debattieren die Abgeordneten u.a. über den politischen Stillstand in Georgien, psychosoziale Risiken, Stress und psychische Gesundheit am Arbeitsplatz, die Förderung sauberer Energie in der europäischen Politik sowie Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Die Debatten werden ab 9 Uhr live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261007) auf EBS+ übertragen (Details folgen).Donnerstag, 8. Oktober 2026Straßburg: Plenartagung des Europäischen ParlamentsAm letzten Sitzungstag debattieren die Abgeordneten laut vorläufiger Agenda (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-10-08_EN.html) mit der Kommission über die bevorstehende EU-Strategie zur Korruptionsbekämpfung. Anschließend folgen Abstimmungen sowie große Anfragen und Erklärungen zur Abstimmung. Die Plenartagung wird ab 9 Uhr live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261006) auf EBS+ übertragen (Details folgen).Dublin/Irland: Informelles Treffen der EU-Entwicklungsministerinnen und -minister (bis 9. Oktober)Im Rahmen der irischen Ratspräsidentschaft kommen die für Entwicklungszusammenarbeit zuständigen Ministerinnen und Minister der EU zu einem informellen Treffen des Rates "Auswärtige Angelegenheiten" im Format Entwicklung zusammen. Gastgeber ist der irische Staatsminister für internationale Entwicklung und Diaspora, Neale Richmond. Im Mittelpunkt stehen die aktuellen Herausforderungen für die Entwicklungszusammenarbeit sowie die strategische Zusammenarbeit der EU mit Partnerländern. Dabei soll es insbesondere darum gehen, wie die EU als verlässlicher und prinzipiengeleiteter Partner gegenseitig vorteilhafte Partnerschaften weiterentwickeln kann. Das formelle Treffen des Rates "Auswärtige Angelegenheiten" im Format Entwicklung ist für den 1. Dezember in Brüssel vorgesehen. EBS überträgt die abschließende Pressekonferenz am 9. Oktober live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261009) ab 15 Uhr. Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2026/10/08-09/) sowie auf der Website der irischen Ratspräsidentschaft (https://irish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-development-ministers-fac-development/).Luxemburg: Euro-GruppeDie Finanzministerinnen und -minister des Euro-Währungsgebiets kommen in Luxemburg zur nächsten Sitzung der Euro-Gruppe zusammen. Die Euro-Gruppe ist ein informelles Gremium, in dem die Ministerinnen und Minister der Euro-Länder Fragen zur gemeinsamen Währung und zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik beraten. EBS überträgt die abschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261008) ab 19 Uhr. Weitere Informationen zu dem Treffen hier (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eurogroup/2026/10/08/).Freitag, 9. Oktober 2026Berlin: Festival of Lights und Familiennacht bei ERLEBNIS EUROPA (bis 17. Oktober)Das ERLEBNIS EUROPA im Europäischen Haus Berlin beteiligt sich am Festival of Lights 2026 und an der Familiennacht. An fünf Abenden ist die Ausstellung bis 22.30 Uhr geöffnet. Zwischen 19.00 und 22.30 Uhr gibt es LED-Shows und Walking Acts mit der Flow Artist und Hula-Hoop-Künstlerin Ka Whoops sowie Musik mit einem DJ. Zur Familiennacht am Samstag, 10. Oktober, können Besucherinnen und Besucher von 17 - 22 Uhr leuchtende Zauberstäbe basteln; außerdem gibt es Tattoos, Pixi-Bücher und weitere Angebote für Familien. Am Samstag, 17. Oktober, können von 19 - 22 Uhr leuchtende Schmuckstücke passend zum Festival-Motto "Colours of Love" gestaltet werden. Das Programm ist eine gemeinsame Veranstaltung des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments und der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland. Ort: ERLEBNIS EUROPA, Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin. Weitere Informationen und ausführliches Programm hier. (https://germany.representation.ec.europa.eu/nachrichten-und-veranstaltungen/veranstaltungen/festival-lights-familiennacht-2026-2026-10-09_de?prefLang=en)Luxemburg: Rat für Wirtschaft und FinanzenDie Wirtschafts- und Finanzminister der EU streben eine allgemeine Ausrichtung zum Paket für Marktintegration und Aufsicht an, einem zentralen Bestandteil der Spar- und Investitionsunion. Zudem werden sie sich über den Bericht der Kommission zur Wettbewerbsfähigkeit des EU-Bankensektors, die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sowie die Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfazilität austauschen. Weitere Themen sind die Lehren aus dem Europäischen Semester 2026, Beschlüsse im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts und die halbjährliche Überarbeitung der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke. Die irische Ratspräsidentschaft und die Kommission werden außerdem über die Ergebnisse des G20-Treffens der Finanzminister und Zentralbankpräsidenten vom 31. August und 1. September berichten. Der Rat soll die EU-Positionen für die bevorstehenden G20- und IWF-Jahrestagungen am 15. Oktober billigen sowie Schlussfolgerungen zur Klimafinanzierung im Hinblick auf die UN-Klimakonferenz COP31 im November in Antalya annehmen. EBS+ überträgt die anschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261009) ab 15 Uhr. Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2026/10/09/).Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlineMail: COMM-REP-DE-PRESS@ec.europa.euOriginal-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35368/6363934