Gold kostet rund 4.200 US-Dollar. Die Bank of America warnt vor einem Rutsch auf 3.750 US-Dollar. Morgan Stanley hält dagegen. Ein Faktor entscheidet, wer recht behält. Die Bank of America tritt bei Gold auf die Bremse. Im vierten Quartal könne der Preis bis auf 3.750 US-Dollar je Unze fallen, solange die Energiepreise hoch bleiben, schreiben die Rohstoffexperten der Bank in ihrem jüngsten Ausblick. Derzeit kostet die Unze rund 4.200 US-Dollar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de