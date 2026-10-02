HOUSTON, Oct. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dresser Utility Solutions, ein führender Anbieter von Infrastrukturtechnologien für den globalen Markt, darunter Lösungen für Messtechnik, Instrumentierung, Verbindungstechnik und Reparatur sowie Druck- und Durchflussregelung für Wasser- und Gasversorger und Industriekunden, hat eine Vereinbarung zur Übernahme der RMG Messtechnik GmbH, einem weltweit tätigen Anbieter von Ultraschall-Gasmesstechnik, unterzeichnet.

RMG entwickelt und fertigt Hochdruck-Ultraschall-Gaszähler, Turbinenzähler, Gaschromatographen, Durchflussrechner, Datenlogger und Kommunikationsgeräte sowie Gasmesstechnik. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 230 Mitarbeitende und ist sowohl in Europa als auch auf anderen internationalen Märkten stark vertreten.

Mit der Übernahme erweitert Dresser sein Produktportfolio im Bereich der Gasmesstechnik und kann seinen Kunden künftig ein noch breiteres Angebot an Produkten und Lösungen bieten. Die Technologie und das Know-how von RMG ergänzen das bestehende Messportfolio von Dresser. Damit vereinen sich zwei Unternehmen mit langjähriger Tradition und umfassender Erfahrung in der Gasmesstechnik.

David Evans, President und CEO von Dresser Utility Solutions, erklärte: "RMG bringt umfassende technische Expertise, ein starkes Portfolio an Gasmesstechnologien und eine lange Tradition in der Betreuung von Kunden weltweit mit. Durch die Bündelung der Stärken unserer beiden Unternehmen können wir unseren Kunden ein noch breiteres Spektrum an Lösungen anbieten und zugleich neue Wachstumschancen erschließen. Wir freuen uns darauf, das RMG-Team nach Abschluss der Transaktion bei Dresser willkommen zu heißen."

RMG hat seinen Hauptsitz in Butzbach, Deutschland, und unterhält weitere Standorte in Deutschland sowie Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Indien, China, Dubai und Österreich.

Thorsten Dietz, CEO von RMG, erklärte: "RMG und Dresser sind seit Jahrzehnten in der Erdgasbranche tätig. Wir freuen uns sehr darauf, künftig zusammenzuarbeiten und unsere Kunden mit führenden Messlösungen zu unterstützen."

Die Transaktion wird voraussichtlich nach Erhalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung weiterer marktüblicher Abschlussbedingungen abgeschlossen. Bis zum Abschluss der Transaktion werden Dresser und RMG weiterhin als getrennte und unabhängige Unternehmen tätig sein.

Über Dresser Utility Solutions

Mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung in der Entwicklung innovativer Lösungen ist Dresser Utility Solutions ein etablierter Marktführer für sichere und zuverlässige Infrastrukturtechnologien, die Versorgungsunternehmen weltweit unterstützen. Das Unternehmen setzt sich kontinuierlich dafür ein, die Versorgungsinfrastruktur zu stärken und zu modernisieren. So erhalten Kunden leistungsstarke Technologien, die einen sicheren Betrieb gewährleisten, Emissionen und Produktverluste reduzieren und die Betriebskosten senken. Das Portfolio von Dresser umfasst Gasmesstechnik, digitale Messgeräte und Software, Lösungen zur Druck- und Durchflussregelung sowie Produkte zur Instandsetzung von Gas- und Wasserinfrastrukturen. Zusammen decken diese Lösungen den gesamten Lebenszyklus der Versorgungsinfrastruktur ab - von Messung und Steuerung bis hin zu Reparatur und Wartung. Weitere Informationen finden Sie unter dresserutility.com.

Über RMG

RMG ist ein weltweit tätiger Anbieter von Gasmesstechnik, darunter Ultraschall- und Turbinengaszähler, Gaschromatographen, Durchflussrechner, Datenlogger und Kommunikationsgeräte sowie Gasmesstechnik. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung hat sich RMG einen hervorragenden Ruf für Qualität, Innovation und technisches Fachwissen erarbeitet. RMG hat seinen Hauptsitz in Butzbach, Deutschland, und verfügt über Standorte sowie Vertriebs- und Servicepartner weltweit. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit bewährten Technologien und umfassender Fachkompetenz bei einer Vielzahl von Anwendungen im Bereich der Gasmessung. Weitere Informationen finden Sie unter rmg.com.

MEDIENKONTAKT: Für Dresser Utility: Leigh Ramirez Marketingkommunikation leigh.ramirez@dresserutility.com