DJ MÄRKTE USA/Deutliches Plus - US-Arbeitsmarkt macht Zinserhöhung unwahrscheinlicher

DOW JONES--Mit kräftigen Gewinnen dürfte die Wall Street zum Wochenausklang in den Handel starten. Ein überraschend schwacher US-Arbeitsmarktbericht für September macht eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Oktober zunehmend unwahrscheinlicher. Es wurden lediglich 29.000 neue Stellen geschaffen, entgegen der Erwartung einer Zunahme um 84.000. Die Arbeitslosenqoute lag unverändert bei 4,1 Prozent. Die US-Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,1 (0,3) Prozent. Im Jahresvergleich lagen die Löhne um 3,0 (3,1) Prozent höher. Ökonomen hatten ein monatliches Plus von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 3,1 Prozent erwartet. Der Future auf den S&P-500 baut seine Gewinne nach den Daten aus und liegt nun 0,8 Prozent im Plus, der Nasdaq-Terminkontrakt steigt um 1,1 Prozent.

Aus der Fed kamen zuletzt zudem eher zurückhaltende Töne. Der Gouverneur der US-Notenbank, Philip Jefferson, sagte, die Zentralbank benötige möglicherweise mehr Zeit, um die Richtung der Wirtschaft zu beurteilen, bevor sie weitere geldpolitische Anpassungen vornehme. Dies folgt auf ähnliche Bemerkungen des Präsidenten der New Yorker Fed, John Williams, diese Woche. Die Erwartungen an einen Zinsschritt im Oktober lagen vor den Daten bei rund 22 Prozent.

Die gestiegene Aussicht auf eine ausbleibende Zinserhöhung im Oktober treibt den Goldpreis an. Für die Feinunze geht es um 0,8 Prozent auf 4.209 Dollar nach oben. Das Edelmetall baut nach den Daten seine Gewinne deutlicher aus. Dagegen zeigt sich der Dollar mit leichten Abgaben. Der Dollar-Index fällt um 0,2 Prozent zurück.

Am Anleihemarkt kommen die Renditen unter leichten Abgabedruck. Die Rendite der 10-jährigen Papiere verliert 5 Basispunkte auf 5,19 Prozent und liegt damit deutlich unter der am Vortag erreichten Marke von 5,34 Prozent - dem höchsten Niveau seit 2002.

Leicht stützend wirken auch die deutlich fallenden Ölpreise. Ein Barrel der Sorte Brent verliert 2,7 Prozent auf 99,55 Dollar. Die Ölpreise geben angesichts von Anzeichen für eine Erholung der Rohölexporte aus dem Golf nach, obwohl die Spannungen in der Region aufgrund von Sorgen über weitere militärische Maßnahmen und Angriffe auf die Schifffahrt erhöht bleiben, heißt es. "Knappe Destillatmärkte, eine verringerte Verfügbarkeit von raffinierten Produkten und die Unsicherheit bezüglich der Schifffahrt im Nahen Osten stützen weiterhin die Preise, aber jeder Hinweis auf stärkere Angebotsströme kann schnell Gewinnmitnahmen auslösen", meint Naeem Aslam von Zaye Capital Markets.

Die Nike-Aktie knickt vorbörslich um 7,9 Prozent ein. Die Ergebnisse zeigen, dass der nordamerikanische Erholungsplan des Unternehmens funktioniere, die Leistung in China jedoch das Wachstum belaste, so Randal Konik von Jefferies. Die Prognose von Nike für das Jahr 2027 sei schwächer als erwartet ausgefallen, und China sei der größte Belastungsfaktor für die Aussichten des Unternehmens, ergänzt der Analyst.

ON Semiconductor steigen um 7,4 Prozent, nachdem der Chiphersteller dem Kauf von Synaptics für 5,7 Milliarden US-Dollar in bar zugestimmt hat, verglichen mit zuvor 7 Milliarden US-Dollar in Aktien. Die Aktien von Synaptics klettern um 14,6 Prozent nach oben.

=== US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,73 -0,06 4,81 4,69 5 Jahre 4,94 -0,06 5,03 4,90 10 Jahre 5,19 -0,05 5,26 5,16 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:07 Uhr EUR/USD 1,1239 -0,0 -0,0002 1,1241 1,1255 EUR/JPY 176,73 -0,5 -0,9300 177,66 177,7000 EUR/CHF 0,9282 -0,6 -0,0058 0,9340 0,9356 EUR/GBP 0,85 -0,2 -0,0018 0,8518 0,8523 USD/JPY 157,24 -0,5 -0,8300 158,07 157,8800 GBP/USD 1,322 +0,2 0,0021 1,3199 1,3203 USD/CNY 6,7045 +0,0 0,0015 6,7045 6,7045 USD/CNH 6,7042 -0,1 -0,0090 6,7132 6,7179 AUS/USD 0,6958 +0,4 0,0029 0,6929 0,6923 Bitcoin/USD 86.477,97 +2,2 1.861,22 84.616,75 84.085,33 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 89,47 -3,7 -3,40 92,87 Brent/ICE 99,55 -2,7 -2,76 102,31 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.209,25 +0,8 31,49 4.177,76 Silber 61,57 +1,2 0,72 60,85 Platin 1.729,98 +0,3 5,93 1.724,05 (Angaben ohne Gewähr) ===

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