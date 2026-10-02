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Markus Weingran
02.10.2026 15:27 Uhr
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KI-Weltraum-Aktien: Alphabet: Neuer Satellit | Amazon: KI-Bilanztrick | Airbus: Starker September

Nicht nur für SpaceX war der Flug der Starship-Rakete ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Die ausgesetzten Satelliten sorgen auch für neue Fantasie bei Alphabet und Rheinmetall. Rechenzentrem im All: Der erste Satellit ist angekommen Google hat am 1. Oktober 2026 den ersten Prototypen seines "Project Suncatcher" ins All gebracht. Der gemeinsam mit Planet Labs gebaute Satellit soll testen, wie sich Googles TPUs unter Strahlung, extremen Temperaturen und den Belastungen eines Weltraumstarts schlagen. Langfristig untersucht Google, ob sich skalierbare KI-Infrastruktur im Orbit aufbauen lässt. Dort steht nahezu permanent Sonnenenergie zur Verfügung. Auch Nvidia treibt das Thema …

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© 2026 Markus Weingran
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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