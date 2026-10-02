KI-Weltraum-Aktien: Alphabet: Neuer Satellit | Amazon: KI-Bilanztrick | Airbus: Starker September

Nicht nur für SpaceX war der Flug der Starship-Rakete ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Die ausgesetzten Satelliten sorgen auch für neue Fantasie bei Alphabet und Rheinmetall. Rechenzentrem im All: Der erste Satellit ist angekommen Google hat am 1. Oktober 2026 den ersten Prototypen seines "Project Suncatcher" ins All gebracht. Der gemeinsam mit Planet Labs gebaute Satellit soll testen, wie sich Googles TPUs unter Strahlung, extremen Temperaturen und den Belastungen eines Weltraumstarts schlagen. Langfristig untersucht Google, ob sich skalierbare KI-Infrastruktur im Orbit aufbauen lässt. Dort steht nahezu permanent Sonnenenergie zur Verfügung. Auch Nvidia treibt das Thema …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran