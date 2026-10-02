Nach einer starken Geschäftsentwicklung erhöht MLP die EBIT-Prognose für 2026 von bislang 100 bis 110 Mio. € auf 110 bis 120 Mio. €. Treiber sind vor allem überraschend hohe erfolgsabhängige Vergütungen im Vermögensmanagement: Diese erreichen im Q3 rund 21 Mio. € nach lediglich 2,8 Mio. € im Vorjahr und sind zu einem hohen Anteil ergebniswirksam. Entsprechend erwartet MLP für das dritte Quartal ein EBIT deutlich oberhalb der 18,3 Mio. € aus Q3 2025. Zusätzlichen Rückenwind liefern das gestiegene betreute Vermögen sowie höhere Zinsen. Damit gewinnt die Ergebnisdynamik deutlich an Fahrt. Die vollständigen Q3-Zahlen folgen am 12. November.
Die Prognoseanhebung hatte Kollege Lars Winter im gestern erschienenen Frankfurter Börsenbrief rechtzeitig avisiert. Wer der Empfehlung gefolgt ist, liegt heute bereits im Plus.
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