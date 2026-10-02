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WKN: 854019 | ISIN: AT0000625504 | Ticker-Symbol: ZTY
Stuttgart
02.10.26 | 15:33
79,00 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
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BTV VIER LAENDER BANK AG Chart 1 Jahr
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BTV VIER LAENDER BANK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
79,0089,0015:56
Dow Jones News
02.10.2026 15:39 Uhr
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PTA-DD: BTV Vier Länder Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: BTV Vier Länder Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

BTV Vier Länder Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Innsbruck (pta000/02.10.2026/15:08 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                 Birgit Fritsche 
   2                Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                           Betriebsrätin im Aufsichtsrat 
b)      Erstmeldung                               
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                 BTV Vier Länder Bank AG 
b)      LEI                                 5299003ATVTQVPTW4735 
   4           Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments       Anleihe 
        Kennung                               AT0000A3WXXX 
b)      Art des Geschäfts                          Erwerb 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        97,125                                20.000 EUR 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        97,125                                20.000 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                         02.10.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                          Außerhalb eines Handelsplatzes 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments       Aktie 
        Kennung                               AT0000625504 
b)      Art des Geschäfts                          Erwerb 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        84,5 EUR                               53 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        84,5 EUR                               53 
e)      Datum des Geschäfts                         02.10.2026 UTC-2 
f)      Ort des Geschäfts                          Wiener Börse 
        MIC                                 XVIE

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BTV Vier Länder Bank AG 
           Stadtforum 1 
           6020 Innsbruck 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Michael Weber, BSc 
Tel.:         +43 505333 2703 
E-Mail:        michael.weber@btv.at 
Website:       www.btv.at 
ISIN(s):       AT0000625504 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1790946480180 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2026 09:08 ET (13:08 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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