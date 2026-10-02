DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 5. Oktober 2026 (vorläufige Fassung)

=== *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 54,5 zuvor: 55,2 *** 09:45 IT/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Shifting Ground - How Geopolitics Is Reshaping Growth, Monetary Policy and the Role of Gold as a Reserve Asset" *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September 1. Veröff.: 51,4 zuvor: 48,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 1,2 zuvor: 48,5 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September 1. Veröff.: 52,9 zuvor: 49,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 53,8 zuvor: 51,8 *** 10:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei geldpolitischer Konferenz der EZB *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) September 1. Veröff.: 53,0 zuvor: 51,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 53,1 zuvor: 52,0 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September 1. Veröff.: 51,7 zuvor: 52,5 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland Oktober *** 11:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Treffen mit BdB-Ausschuss *** 11:00 EU/Erzeugerpreise August Eurozone PROGNOSE: +1,8% gg Vm/+7,6% gg Vj zuvor: +1,6% gg Vm/+5,8% gg Vj 11:30 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Medizin *** 12:00 DE/Deutsche Telekom AG, AI Investor Day *** 15:00 FR/Air Liquide SA, Kapitalmarkttag *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 1. Veröff.: 58,7 zuvor: 56,5 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 55,2 Punkte zuvor: 55,4 Punkte *** 16:15 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei OeNB-SUERF-Konferenz *** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call 3Q *** - DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 3Q *** - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen September - CN; KR/Börsenfeiertag: China, Korea ===

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October 02, 2026 09:10 ET (13:10 GMT)

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