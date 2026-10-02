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Dow Jones News
02.10.2026 15:45 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Montag, 5. Oktober 2026 (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 5. Oktober 2026 (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September 
     PROGNOSE: 54,5 
     zuvor:  55,2 
*** 09:45 IT/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Shifting Ground - How Geopolitics 
     Is Reshaping Growth, Monetary Policy and the Role of Gold as a Reserve Asset" 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) September 
     1. Veröff.: 51,4 
     zuvor:   48,0 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     1. Veröff.: 1,2 
     zuvor:   48,5 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) September 
     1. Veröff.: 52,9 
     zuvor:    49,7 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     1. Veröff.: 53,8 
     zuvor:    51,8 
*** 10:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei geldpolitischer Konferenz der EZB 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) September 
     1. Veröff.: 53,0 
     zuvor:    51,6 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     1. Veröff.: 53,1 
     zuvor:    52,0 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) September 
     1. Veröff.: 51,7 
     zuvor:    52,5 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland Oktober 
*** 11:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Treffen mit BdB-Ausschuss 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise August 
     Eurozone 
     PROGNOSE: +1,8% gg Vm/+7,6% gg Vj 
     zuvor:  +1,6% gg Vm/+5,8% gg Vj 
  11:30 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Medizin 
*** 12:00 DE/Deutsche Telekom AG, AI Investor Day 
*** 15:00 FR/Air Liquide SA, Kapitalmarkttag 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE: 
     1. Veröff.: 58,7 
     zuvor:    56,5 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September 
     PROGNOSE: 55,2 Punkte 
     zuvor:  55,4 Punkte 
*** 16:15 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel 
     bei OeNB-SUERF-Konferenz 
*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call 3Q 
 
***   - DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 3Q 
***   - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen September 
    - CN; KR/Börsenfeiertag: China, Korea 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

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October 02, 2026 09:10 ET (13:10 GMT)

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